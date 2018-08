Fußballturnier in Chemnitz "Wir wollen das durchziehen, jetzt umso mehr"

In Chemnitz finden am Samstag nicht nur rechte Demos statt - sondern auch ein interkulturelles Fußballturnier. Organisator Daniel Gehrt erklärt, warum er sich nicht einschüchtern lassen will.

Daniel Gehrt Teilnehmer beim Cup der Guten Hoffnung 2017