Großeinsatz in Chemnitz Polizei riegelt Wohngebiet ab - Terroralarm

Mit Maschinenpistolen bewaffnete Beamte haben am Samstagvormittag ein Wohngebiet in Chemnitz abgeriegelt. Die Polizei meldete via Twitter, man habe eine "statische Gefährdungslage im Fritz-Heckert-Gebiet in Chemnitz".

(1/3) Wir führen aktuell in #Chemnitz einen Großeinsatz wegen des Verdachts der Vorbereitung eines Sprengstoffanschlages durch. #c0810 — Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) 8. Oktober 2016

Im Netz wurde früh über einen möglichen Sprengstoffanschlag spekuliert. Die Polizei bat darum, keine Fotos oder Videos vom Einsatzort im Internet zu posten, äußerte sich zunächst aber nicht zu den Hintergründen.

Gegen 13 Uhr dann erläuterte die Polizei via Twitter, bei einem Zugriff der Polizei sei es zu einer Explosion gekommen. Eine "relevante Person" sei aber nicht angetroffen worden. Die Einsatzkräfte baten alle Anwohner innerhalb des abgesperrten Bereiches, in den Wohnungen zu bleiben und die Anweisungen der Polizei zu beachten.

Der MDR berichtete unter Berufung auf das Landeskriminalamt, dass die Polizei bereits seit der Nacht im Einsatz sei. Demnach hätten Spezialeinsatzkräfte gegen Mittag eine Wohnungstür gesprengt, um sich Zugang zu verschaffen. Zuvor seien Bewohner des betroffenen Hauses von der Polizei in Sicherheit gebracht worden.