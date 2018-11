Modell in Originalgröße Zhu Yue baut seinen Airbus selbst

Gut 37 Meter lang, knapp zwölf Meter hoch, eine Spannweite von etwa 35 Metern: Die Ausmaße eines Airbus A320 sind gewaltig. Einen chinesischen Bauern hat das jedoch nicht davon abgehalten, das Verkehrsflugzeug nachzubauen - in Originalgröße.

Zhu Yue aus Kaiyuan in der nordöstlichen Provinz Liaoning wollte, so sagt er, schon immer gern einen Passagierjet fliegen. Er musste am Ende aber einsehen, dass dieses Ziel unerreichbar war. Also habe er beschlossen, einen Airbus A320 originalgetreu nachzubauen, sagt der 40-Jährige. "Ich hatte die Mitte meines Lebens erreicht und stellte fest, dass ich keine Maschine kaufen, aber sehr wohl eine bauen kann."

Zhu war einst Knoblauchfarmer, er arbeitete auch in einer Fabrik, als Schweißer und als Motorradmechaniker. Drei Monate lang studierte Zhu Fotos und technische Zeichnungen, zudem nutzte er das Spielzeugmodell eines Airbus A320 im Maßstab 1 zu 80, um sich über Abmessungen und Aussehen von Bauteilen zu informieren. Dann hatte er seinen eigenen Konstruktionsplan.

"Ich möchte, dass das Flugzeug mit Finesse geschaffen wird und das beste A320-Modell in China ist", sagt Zhu. Im vergangenen Jahr machte er sich an die Arbeit. Zhu begann, Rumpf, Flügel, Cockpit und Turbinen nachzubilden. Fünf ebenfalls flugzeugbegeisterte Arbeiter halfen ihm dabei, seinen Traum zu verwirklichen. Insgesamt verbauten sie 60 Tonnen Stahl.

Viele Hinterhof-Konstrukteure

Die Dimensionen des Projekts von Zhu Yue sind selbst für chinesische Verhältnisse enorm. In dem asiatischen Land erregen Hinterhof-Konstrukteure mit ihren selbstgebauten Fahrzeugen und Fluggeräten immer wieder Aufsehen - wie diese Beispiele zeigen:

Panzer, U-Boote, Sportwagen Chen Lianxue, 50 Jahre alt, hat einen Traum: Der Landwirt aus der chinesischen Provinz Gansu hat sich selbst ein kleines Flugzeug gebastelt. Laut einem Bericht der "China Daily" steckte er mehr als zwei Jahre Arbeit und umgerechnet etwa 4100 Euro in sein Projekt. Ein erster Flugversuch sei nicht gerade gut gelaufen. Chen will die Maschine aber verbessern und es im kommenden Jahr noch einmal probieren, wie er laut dem Bericht sagte. Dann sollen damit unter anderem Pestizide versprüht werden. Mit seiner Kreativität steht er in guter Tradition. Die folgenden Bilder zeigen allerlei chinesische Bastler und ihre Projekte aus den vergangenen Jahren. Yuan Jingying aus der chinesischen Provinz Henan werkelte fünf Jahre an diesem Fahrzeug, jetzt fährt sein "Helikopter" durch die Straßen von Zhengzhou. Mehr als zwölf Meter ist das Gefährt lang, rund 2,80 Meter hoch. Laut der englischsprachigen "China Daily" hat Yuan, ein pensionierter Flugzeugingenieur, seinen Wagen "Chinas Traum" getauft. Er will damit seine Mutter chauffieren und seinen Enkel zur Schule bringen. Das Foto entstand im April 2015. Viel Mühe hat sich auch Liu Shijie aus der Provinz Anhui gegeben. Ein halbes Jahr baute der 35-Jährige an seinem Panzer und investierte umgerechnet etwa 4500 Euro. Lokalen Medien zufolge kann er mit seinem Fahrzeug sogar Feuerwerke zünden, weshalb er hin und wieder zu Hochzeiten eingeladen wird. Ob Liu mit dem Uno-Logo zeigen wollte, dass er in friedlicher Mission unterwegs ist? Su Daocheng schwört auf sein mechanisches Pferd, das er lenkt wie einen Traktor (hier im Januar in Shiyan, Hubei-Provinz). 250 Kilogramm wiegt der Koloss, der sich über vier Beine und zwei Räder fortbewegen lässt. Liu Fulong, 48, Zimmermann, baute sich ein 2,5 Meter langes Holzauto, das immerhin Tempo 50 erreichen soll. Raketen durften natürlich nicht fehlen. Mit diesem Holzauto tuckerte Liu bereits im Oktober 2014 durch die Stadt Shenyang. Maximalgeschwindigkeit: 30. Einen Faible fürs Militärische haben viele der chinesischen Bastler. Achtung, Panzer voraus! Aber keiner vom Militär, sondern ein selbst gebauter der Familie Zhang. Gemeinsam mit Freunden baute sich der Vater gleich zwei Miniaturkampfwagen - angeblich, um damit seinem Sohn eine Freude zu machen. Yu Jietao, 26, hat einen kompletten Sportwagen aus hochwertigem Palisander geschnitzt - Flügeltüren inklusive. Lediglich Reifen, Motor und wenige andere Teile sind nicht aus Holz. Der Roadster, den er hier im Februar präsentiert, ist knapp vier Meter lang und 1,5 Meter flach. Yu besitzt große Kunstfertigkeit: An diesem Chopper schnitzte er nach eigenen Angaben gut einen Monat. Herausgekommen ist ein beeindruckendes Motorrad mit 2,7 Meter Länge, 1,25 Meter Höhe und 0,9 Meter Breite. Dieses U-Boot fertigte der 62 Jahre alte, pensionierte Gefängniswächter Zhang Junlin. Hier steht es im Dezember 2014 in der "Werft". Dass selbst gebaute U-Boote durchaus seetauglich sein können, beweist... ... dieses Exemplar von Tan Yong aus der Provinz Hubei. Sein U-Boot... ...soll erfolgreich zehn Meter in die Tiefe getaucht sein, berichten lokale Medien. Das Foto zeigt einen Tauchgang im Oktober 2014. Dieses selbst gebaute Gefährt eines 31-jährigen Landwirts aus der Provinz Sichuan fährt sogar auf Ketten. Die technischen Daten: 4,5 Meter Länge, 1,6 Meter Breite, 2,1 Meter Höhe, 3 Tonnen Gewicht. Auch in der Provinz Hunan geht es im wahrsten Sinne des Wortes abgefahren zu. Dort hat sich ein Mann aus einem Koffer ein kleines Motorrad gebaut. Zehn Jahre hat He Liang an seinem Gefährt getüftelt und es schließlich zur Vollendung gebracht. Hier ist er bei einer Ausfahrt im Mai 2014 zu sehen. Freiwillige Fluggäste vor! Dieses luftige Gefährt soll ein Helikopter sein. Erbaut wurde es in der Garage von Jiang Changgen in der Provinz Jiangxi. Bereits im Februar 2014 wurde dieses Duo bekannt: Landwirt Guo baute für seinen Enkel einen batteriebetriebenen Mini-Sportwagen. Knapp 600 Euro hat das Gefährt gekostet, es wird mehr als 40 Kilometer pro Stunde schnell. So sportlich ging es bereits 2010 zu: Chen Jinmiao (l.) zeigt einem Freund in Chenzhou seinen selbst gebauten Lamborghini. Der Lastwagenfahrer hat sich den Spaß umgerechnet etwa 2500 Euro kosten lassen. Der nächste Lamborghini: Wang Jian, ein junger Bauer, baute sich diesen schwarzen Flitzer aus Teilen eines Nissans und eines VW Santana. Rund 6880 Euro bezahlte er für den Wagen, angeblich ist er mehr als 250 km/h schnell. Formel-1-Eigenbau: Zhao Xiuguo (l.) und Zhao Xiushun sind offensichtlich echte Rennsportfans. 2008 posierten sie wie die Profis mit diesem selbstgebauten Boliden.

Die Fotografin Xiaoxiao Xu ist vor einiger Zeit durch China gereist, hat Hobbytüftler besucht und deren Geschichten im Fotobuch "Aeronautics in the Backyard" zusammengetragen.

Einige Bastler arbeiten seit Jahrzehnten an ihren eigenen Flugzeugen, haben es aber nie geschafft, damit auch abzuheben. So wie Cao Zhengshu, ein Bauer aus Mianyang in der Provinz Sichuan. Eines seiner Modelle basierte auf den Abmessungen einer Taube, die der mehr als 70 Jahre alte Mann in seinem Dorf gekauft hatte. Etwa ein Dutzend Geräte soll er seit 1984 konstruiert haben, geflogen ist bislang keines.

Andere Tüftler brachten ihre Flugzeuge zwar in die Luft, riskierten aber ihr Leben. Wang Qiang, der mit seiner Familie in Cixi in der Provinz Zhejiang einen Friseurladen betreibt, hat bereits mehrere Unfälle mit selbst gebauten Fluggeräten hinter sich.

Das Projekt von Zhu Yue ist fast abgeschlossen. Zuletzt rüstete der Flugzeug-Bauer das Cockpit mit alten Instrumenten aus. Er habe seine gesamten Ersparnisse über 2,6 Millionen Yuan (umgerechnet etwa 320.000 Euro) in den Bau seines A320-Modells gesteckt, sagt Zhu. Zum Vergleich: Der Listenpreis von Airbus für ein solches Flugzeug beträgt 101 Millionen Dollar (umgerechnet etwa 88,5 Millionen Euro).

Ein entscheidender Unterschied besteht allerdings zwischen dem Modell von Zhu und dem A320 von Airbus: Letztgenannter kann fliegen.

Doch trotz fehlender Flugfähigkeiten soll der Passagierjet nicht völlig funktionslos bleiben: Zhu will darin ein Restaurant eröffnen. 36 Luxussitze für Besucher hat er bereits installiert. Offen ist noch, ob dort Hamburger und Pommes oder chinesische Gerichte serviert werden, wie sie die Einheimischen womöglich bevorzugen.

Video: Männerträume im Maßstab 1:3 - Die Modellflugshow in La Ferté