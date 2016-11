China Massenunfall auf Autobahn - 17 Tote

Bei einer Massenkarambolage auf einer Autobahn in der nordchinesischen Provinz Shanxi sind 17 Menschen ums Leben gekommen. 37 weitere Menschen wurden verletzt, wie die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete. Der Unfall sei bei Schneeregen passiert. 56 Autos seien ineinandergekracht.

Mit dem stark gewachsenen Verkehr auf Chinas Straßen ist die Zahl der Verkehrstoten in die Höhe geschnellt. Die Polizei beklagt auch eine starke Zunahme von Unfällen durch rücksichtsloses Fahren.

Nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sterben in China etwa 260.000 Menschen pro Jahr im Straßenverkehr. In Deutschland starben 2015 knapp 3500 Menschen im Straßenverkehr. China hat gut 1,3 Milliarden Einwohner, in Deutschland leben etwa 80 Millionen Menschen.