Unglück in China Dutzende Tote und Verletzte bei Explosion in Wohngebiet

Bei einer schweren Explosion in Nordwestchina sind mindestens zehn Menschen gestorben. 157 weitere wurden verletzt, wie die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua in der Nacht berichtete. Die Ursache der Explosion in einem Fertighaus in einem Wohngebiet in Xinmin in der Provinz Shaanxi sei noch ungeklärt.

Demnach gehört zu den beschädigten und zerstörten Häusern unter anderem ein nahe gelegenes Krankenhaus. Dutzende Feuerwehrleute und weitere Helfer suchten in den Trümmern nach weiteren Opfern. In der Nacht habe es einen kurzen Stromausfall gegeben. Elf Verletzte befinden sich dem Bericht zufolge auf der Intensivstation.

Zuletzt waren bei einer Explosion in einem Kraftwerk in China im August mindestens 21 Menschen ums Leben gekommen. In einem Kraftwerk in der zentralchinesischen Provinz Hubei war eine Hochdruck-Dampfleitung geplatzt und hatte damit die Explosion ausgelöst.