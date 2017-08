Tödlicher Unfall bei Feuerwehr-Übungsfahrt Vater des Opfers saß am Steuer

Ein 20 Jahre alter Feuerwehrmann ist bei einem tragischen Unfall mit einem Löschfahrzeug im oberbayerischen Coburg gestorben. Am Steuer des 18 Tonnen schweren Wagens saß der 47-jährige Vater des jungen Mannes, wie ein Stadtsprecher mitteilte.

Der Sohn hatte Polizeiangaben zufolge auf dem Beifahrersitz des Feuerwehrautos gesessen. Aus zunächst unklarer Ursache kam das Fahrzeug am Montagabend von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine Mauer und kippte um.

Der 20-Jährige wurde eingeklemmt. Rettungskräfte kamen ihrem Kollegen zwar zu Hilfe und konnten ihn befreien - er starb jedoch wenig später im Krankenwagen an seinen schweren Verletzungen. Der Vater erlitt bei dem Unfall selbst leichte Verletzungen und stand unter Schock. Er war deshalb nicht vernehmungsfähig.

"Wir verlieren einen verlässlichen Kameraden und auch einen guten Freund", sagte Stadtbrandrat Ingolf Stökl. Auch Coburgs dritter Bürgermeister Thomas Nowak, der kurz nach dem Unfall am Ort des Geschehens war, zeigte sich tief betroffen. Er ordnete für die kommenden drei Tage Trauerbeflaggung an allen Verwaltungs- und Feuerwehrgebäuden der Stadt an. Zudem wurde der "Tag der offenen Tür" der Freiwilligen Feuerwehr im September abgesagt.

Aggressive Gaffer stören Einsatz

Gaffer hatten nach Angaben der Polizei die Arbeiten der Retter behindert. Ein 43-Jähriger und sein 15 Jahre alter Sohn seien in den abgesperrten Bereich an der Unfallstelle gegangen und hätten mit einem Smartphone Videos machen wollen. Ein Feuerwehrmann habe die beiden daraufhin gebeten, nicht zu filmen und zu stören.

Laut Polizei griff der 43-Jährige den Feuerwehrmann verbal an und drohte: "Ich hau dir eine aufs Maul!" Die Polizei ermittelt nun wegen Nötigung, Beleidigung und möglicher unterlassener Hilfeleistung.