Hannah Simpson auf Leila Die mit der Kuh springt

Ein eigenes Pferdchen! Mit ihrem Wunsch war die kleine Hannah Simpson anderen Kindern in ihrem Alter nicht unähnlich. Wie so oft hatten aber auch Hannahs Eltern das schlagende Argument gegen das vierbeinige bemähnte Geschenk parat: zu teuer!

Wo sich andere Mädchen und Jungs mit einer Ausgabe "Wendy" oder einem Plüschpony mit bürstbarer Mähne begnügen, gab sich die elfjährige Hannah nicht geschlagen. Sie nahm sich einfach das nächstbeste Reittier. Und das war ein Kälbchen namens Leila.

Sieben Jahre ist das nun her, und noch immer reitet Simpson auf Leila über Wiesen und Weiden im neuseeländischen Southland. "Leila war erst sechs Monate alt und ich war ein Zwerg", sagte die heute 18-jährige Simpson dem "Guardian". "Mein Bruder hatte mich angestachelt aufzusitzen und es schien für sie okay, also haben wir weiter gemacht. Vorher hatte ich nur zweimal auf einem Pony gesessen und einmal auf einem Schaf."

Vor Kurzem hat Simpson Leila beigebracht, zu springen. Sie könne Hindernisse bis zu 1,40 Meter überwinden - aber nur, wenn sie Lust habe. "Sie ist eine Kuh, und ich kann nicht erwarten, sie wie ein Pferd zu reiten. Ohne einen kleinen Anstupser würde sie gar nichts machen. Sie hat einen sehr ruhigen Charakter."

Leila möge auch keinen langsamen Galopp oder Hügel hinauf- oder hinabreiten. Aber Ausritte im Busch, lange Schwimmausflüge im Fluss und Springen würden ihr sichtbar Spaß machen. "Ich wollte immer Schauspringen auf einem Pferd machen", sagt Simpson. "Leila ist immer aus dem Kuhgehege gesprungen, als sie jung war. Ich denke, sie mag es auch."

Sie hätten erst angefangen, gemeinsam über Stämme zu steigen und sich dann gesteigert. Seit zwei Jahren hat Simpson, die auf einem Bauernhof arbeitet, auch ein Pferd namens Sammy. Trotzdem reitet sie lieber mit Leila aus. Der Grund? Sie seien schließlich zusammen groß geworden.