Crowdfunding Betagter Eisverkäufer bekommt Vermögen geschenkt

Fidencio Sanchez schiebt jeden Tag seinen kleinen Eiswagen über die Straßen seines Viertels in einem Randbezirk Chicagos. Der 89-Jährige geht gebückt, das Gefährt gibt im Halt. Bei jedem kurzen Schritt klingeln die drei Glöckchen am Griff und kündigen sein Kommen an. Seit 23 Jahren verkauft Sanchez mexikanisches Eis am Stiel - egal ob es regnet, schneit oder die Sonne scheint.

Früher habe seine Frau ebenfalls Eis verkauft, berichtet der Fernsehsender ABC 7. Doch seit einiger Zeit sei sie zu krank dafür. Dann, vor einigen Wochen, der nächste Schicksalsschlag. Wie der Sender berichtet, haben die beiden ihre einzige Tochter verloren und müssen sich nun um zwei Enkelkinder kümmern.

Fidencio Sanchez raffte sich nach dem schmerzlichen Verlust zusammen und ging zurück an die Arbeit. "Was sollen wir tun? Wir müssen die Rechnungen ja irgendwie bezahlen", sagte er dem Sender, während er mit seinem Wagen durch die Straßen zog.

Als Joel Cervantes kürzlich durch das Viertel fuhr und den unermüdlichen Eisverkäufer sah, überkam ihn das Bedürfnis, zu helfen. Man habe ihm angesehen, wie schwer es ihm falle, den Eiswagen zu schieben, sagte Cervantes der "Chicago Tribune". "Er sieht aus, als würde er leiden, aber niemals aufgeben."

20 Eis am Stiel für 50 Dollar

Ein Mann in seinem Alter sollte nicht mehr arbeiten müssen und seinen Ruhestand genießen können, dachte sich Joel Cervantes. Er stieg aus dem Auto, kaufte 20 Portionen Eis am Stiel, gab dem Händler 50 Dollar und postete ein Foto von ihm auf Facebook. In Windeseile wurde das Foto zigmal geteilt und kommentiert. Andere Nutzer fragten, wann und wo Fidencio Sanchez unterwegs sei.

Joel Cervantes startete ein Crowdfunding-Projekt. Anfangs sollten es nur 3000 Dollar werden, doch mittlerweile sind auf der Plattform gofundme.com mehr als 130.000 Dollar zusammengekommen. Mehr als 6300 Menschen haben gespendet, um Fidencio Sanchez seinen wohlverdienten Ruhestand zu ermöglichen.

Doch der denkt anscheinend gar nicht daran, jetzt aufzuhören. Als Journalisten ihn interviewen wollten, erreichten sie nur ein Mitglied der Familie. Fidencio sei nicht zu sprechen, weil er auf seiner Tour sei, sagte die Frau. Das gesammelte Geld sei allerdings "definitiv ein Segen".

Joel Cervantes wehrte sich indessen gegen Vermutungen, die Aktion sei nur ein Fake und versicherte, er werde den Eishändler finden und ihm das Geld übergeben. Wann genau das geschehen soll stehe noch nicht fest, schrieb er auf Facebook.