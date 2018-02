Strand bei Cuxhaven Junge Männer fahren sich am Strand fest

Bei einem spontanen Ausflug an die Nordsee haben sich drei junge Männer aus Westfalen am Strand festgefahren. Sie mussten in Cuxhaven von einem Unimog-Traktor der Stadt aus dem Sand gezogen und wieder flottgemacht werden.

Die drei Freunde waren Samstag Nacht in Unna gestartet, am Sonntagmorgen entdeckte die Polizei ihr steckengebliebenes Auto in Cuxhaven-Duhnen am Strand. Die drei hatten erst vergeblich versucht, den Wagen selbst wieder freizubekommen.

Der 20-jährige Fahrer hatte den Firmenwagen seines Vaters für die Fahrt genutzt. Er hat nun ein Ordnungswidrigkeitsverfahren am Hals.