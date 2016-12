Dank Facebook Verheerende Party

Eine Party eines 16-Jährigen aus Baden-Württemberg ist am Freitagabend aus dem Ruder gelaufen. Mehr als 80 ungebetene Gäste stürmten die Feier in Hohentengen und verwüsteten das Haus, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Der Jugendliche hatte eigentlich nur eine kleine Feier für Freunde machen wollen, weil die Eltern im Ausland waren. Allerdings sprach sich das wohl über das soziale Netzwerk Facebook herum. Nachbarn riefen schließlich die Polizei, weil sich rund 30 junge Menschen vor dem Wohnhaus aufhielten und feierten. Innen trafen die Beamten weitere 50 Partygäste und den überforderten 16-Jährigen an.

Die 15-jährige Schwester des Jugendlichen versteckte sich während der ausufernden Feier mit dem Hund in einem separaten Raum. Laut Polizeibericht hatte die Anzahl der Gäste "entsprechende Auswirkungen auf den Zustand der Wohnräumlichkeiten" Beamte vor Ort hätten den Zustand des Hauses als verheerend bezeichnet.

Nach eigenen Angaben brauchten die Beamten einige Zeit, um das Haus zu leeren. Manche Gäste wollten so beharrlich weiterfeiern, dass die Polizei mehrere Platzverweise aussprechen musste und zwei 19-Jährige kurzzeitig in Gewahrsam nahm.