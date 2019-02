Darmstadt Mann nach Explosion in Wohnhaus schwer verletzt

Nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Darmstadt wurde ein alter Mann mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Er erlitt schwere Brandverletzungen, wie das Polizeipräsidium Südhessen mitteilte.

Es bestehe der Verdacht, dass der 29-Jährige die Explosion beim Hantieren mit chemischen Stoffen herbeigeführt habe. Hinweise auf eine terroristische oder politisch motivierte Tat gebe es bislang nicht.

Nach einem Notruf bei der Polizei entdeckten die Einsatzkräfte die zersprungenen Fenster an dem Haus. Rauch stieg auf.

Die Wohnung des Mannes sei durch die Verpuffung "massiv beschädigt" worden, auch die Türen der Nachbarwohnung seien in Mitleidenschaft gezogen worden. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf mehrere zehntausend Euro.

Bei der Durchsuchung der Wohnung seien keine weiteren gefährlichen Stoffe entdeckt worden, erklärte die Polizei. Die Ermittlungen zur Explosionsursache dauerten an. Wegen seiner Verletzungen konnte der Bewohner noch nicht näher zu dem Vorfall befragt werden.