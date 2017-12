Das Wetter in weiten Teilen Deutschlands lädt weiterhin eher dazu ein, im Warmen und Trockenen zu bleiben, und auf Outdoor-Aktivitäten zu verzichten. Im bayerischen Germering haben heftige Sturmböen am Morgen einen tonnenschweren Baukran umgeweht. Verletzt wurde dabei laut Polizei niemand.

Der Kran wurde komplett zerstört. Es entstand ein Schaden von etwa 500.000 Euro. Außerdem beschädigte er einen Verteilerkasten, eine Stromleitung und einen Spielplatz. Es hätte jedoch deutlich schlimmer kommen können: Kurz nach dem Unfall seien in dem Bereich die ersten Schüler auf dem Weg zu einer benachbarten Grundschule gewesen. "Selbst mit dem Sachschaden haben wir großes Glück gehabt", sagte ein Polizeisprecher.

Der Deutsche Wetterdienst warnt für die Schwarzwaldregion um den Feldberg in Baden-Württemberg vor schweren Sturmböen. Lastwagen durften in der Nacht im Hochschwarzwald nur noch mit Schneeketten fahren, wie ein Polizeisprecher sagte. Verkehrsunfälle hielten sich dort trotz des Schneetreibens in Grenzen. Auch in anderen Gebieten in Baden-Württemberg haben orkanartige Böen laut SWR Schäden verursacht. Bäume seien umgeknickt, im S-Bahnverkehr im Raum Stuttgart sei es zu Behinderungen gekommen.

Auch in vielen anderen Regionen Deutschlands rückten Polizei und Rettungsdienste vergleichsweise selten aus. In der Oberpfalz in Bayern musste die Feuerwehr einen 20-Jährigen aus seinem Auto freischneiden, der mit Sommerreifen auf vereister Fahrbahn die Kontrolle über sein Auto verloren hatte. Im thüringischen Gera deckten Windböen laut MDR ein Mehrfamilienhaus ab.

Nässe, Kälte und Wind drohen laut Deutschem Wetterdienst (DWD) trotzdem weiterhin weiten Teilen des Landes. Ungemütlich soll es nach Auskunft der Meteorologen nahezu flächendeckend vom Süden bis an die Grenzen Niedersachsens und Brandenburgs werden.

Auflockern kann es sich im Tagesverlauf in Teilen Süddeutschlands und im Nordwesten. Oberhalb von 400 Metern fällt laut DWD Schnee, darunter bleibt es meist regnerisch. An der Küste und in den Bergen werden teils starke Böen und stürmisches Wetter erwartet. An der Nordsee soll es vereinzelt Gewitter geben.

Für Freitag rechnen die Meteorologen erneut mit Schneefällen in Süddeutschland, besonders in der Alpenregion. Zum Wochenende hin soll der Winter dann auch außerhalb des Südens wieder Einzug halten. Ob sich der Schnee bis zum Weihnachtsfest hält, ist noch unklar.