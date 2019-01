In einem Auto haben Zollbeamte in Bietingen an der deutsch-schweizerischen Grenze 18.000 Euro Bargeld entdeckt - nicht etwa in Scheinen, sondern in Münzen. Das mehr als 40 Kilogramm schwere Münzgeld wurde im Wagen von zwei Männern bei deren Ausreise in die Schweiz gefunden, wie das Hauptzollamt im baden-württembergischen Singen mitteilte. Beide hatten demnach angegeben, keine nennenswerten Bargeldbeträge mitzuführen.

Doch schon die Kontrolle des Kofferraums habe zwei große, durchsichtige Beutel voll mit Zwei- und Zehn-Cent-Münzen ans Licht gebracht. Der Beifahrer sagte laut der Behörde, dass die Münzen im Kofferraum das Fahrzeug im Winter beschweren sollten. "Sein Pech dabei war nur, dass das Fahrzeug Vorderradantrieb hatte", teilte der Zoll mit.

Bei der anschließenden Kontrolle des Wagens stießen die Zöllner auf weitere Beutel mit Münzgeld, darunter auch Schweizer Franken. Gegen den Beifahrer, der sich zu dem Geld bekannte, wurde wegen Nichtanmeldens des Bargelds ein Bußgeldverfahren eingeleitet.