Die lustigsten Kinderworte Einmal Bambi Goreng, bitte!

Haben Sie heute schon einen Blick auf ihre Genitaluhr geworfen? Nein? Dann wird es höchste Zeit: eine neue Folge Kinderworte.

Jonas Ratz schreibt auf der Theodor Ziemßen und Juno Vai. Kinder sind manchmal wahnsinnig süß - und manchmal machen sie uns wahnsinnig. Für SPIEGEL ONLINE legen sich eine Mutter und zwei Väter regelmäßig auf dieschreibt auf der Elterncouch im Wechsel mitund

Die Interessen von Zwei- bis Fünfjährigen sind breit gefächert: Von Dieselgate bei VW bis hin zur Physiognomie von Angela Merkel beschäftigt das ganz große Weltgeschehen auch die Kleinen. Wenn sie das in Worte fassen, bleibt uns Erwachsenen nur noch eins: zuhören.

Bevor Sie aber loslegen: Zum Start in die neue Kinderworte-Saison bekommen die ersten zehn Einsender neuer Kinderworte (unter kinderworte@spiegel.de) jeweils ein Exemplar von "Trottelini mit Pumasan", worin die besten Kinderworte und meine anderen Kolumnen versammelt sind.

Aber jetzt: lesen, lachen, weitersagen.

Zum Autor Illustration: Michael Meißner Jonas Ratz,

Vater von Frederik (4) und Oliver (1 1/2)



Liebstes Kinderbuch: "Wo die wilden Kerle wohnen" von Maurice Sendak (Oft habe ich das Gefühl: bei uns zu Hause...).



Nervigstes Kinderspielzeug: mein Smartphone



Erziehungsstil: Erziehung ist das, was passiert, während man daran scheitert, ein Vorbild zu sein.



Sammelt: Kinderworte. Hafersocken statt Haferflocken, Sambalamba statt Salamander. Kennen Sie auch solche kreativen Abwandlungen? Schreiben Sie an kinderworte@spiegel.de. Jonas Ratz eine E-Mail schreiben.

