Wettbewerb in Großbritannien So schön können Schuppen sein

Einer sieht aus wie eine Wikinger-Hütte. Ein anderer wirkt, als habe man ein Haus im Tudor-Stil geschrumpft, und ein weiterer schwimmt auf dem Wasser: Gartenschuppen-Unikate, selbstgebaut und absolute Hingucker.

Sie gehören zu den Finalisten des britischen Wettbewerbs "Shed of the Year" ("Schuppen des Jahres"). Seit elf Jahren wird die beste Gartenlaube gekürt, organisiert von der Firma Cuprinol, die Gartenbedarf im Sortiment hat.

In diesem Jahr gab es Einsendungen für fast 3000 Schuppen, daraus wurden in öffentlicher Abstimmung Finalisten in verschiedenen Kategorien ausgewählt: "Eco", "Pub & Unterhaltung", "Ferien- und Sommerhäuser", "Preiswert", "Historisch" und "Besonders", "Werkstatt & Studio" sowie "Kein Schuppen/Unerwartet".

Zum Hauptsieger kürte die Jury aus dem Vorjahressieger sowie zwei Cuprinol-Mitarbeitern schließlich George Smallwood aus Sheffield. Er überzeugte mit seinem Schuppen aus der Kategorie "Eco". Er hat aus seinen Schuppen ein Insektenhotel gemacht, auf dem Dach stehen Bienenstöcke. Smallwood pflanzt Gemüse und Kräuter an.

Eigentlich hatte er einen Schuppen-Bausatz kaufen und im Garten aufbauen wollen. Dann entschied er sich, doch lieber alles selbst zu machen. Für seinen Sieg bekam Smallwood 1000 Pfund, einen Warengutschein sowie eine große Krone für seinen Schuppen.

Shed of the Year Gewinner George Smallwood auf seinem Schuppen

Mit dem etwas trostlosen Bretterverschlag in der hintersten Ecke des Gartens haben die Finalisten-Schuppen quasi nichts mehr gemein. Kaum einer wird dafür verwendet, Gartengeräte zu verstauen oder Fahrräder unterzustellen. Sie sind Wohnräume, Rückzugsorte, Arbeitszimmer oder Spielfläche.

Und vor allem sind sie einzigartig. Ein früherer Gewinner sagte SPIEGEL ONLINEim Interview, Bausätze hätten "nicht die Seele eines Schuppens, den man selbst gebaut hat". Wer die besten Exemplare dieses Jahres sieht, kann nur zustimmen. Zur Auswahl geht es hier.