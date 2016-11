Bayern Zwei Tote bei Unfall am Bahnübergang

Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Regionalzug sind in Bayern zwei Menschen gestorben. Die Bahn erfasste den Wagen an einem beschrankten Bahnübergang in Dießen am Ammersee und schleifte ihn etwa 30 Meter mit.

"Der Zug war mit 20 Personen besetzt", sagte ein Polizeisprecher. Von diesen habe aber niemand über Verletzungen geklagt. Der genaue Hergang des Unfalls ist unklar. Aus dem Auto mit einheimischem Kennzeichen wurden zwei Menschen, ein älterer Mann und eine Frau, tot geborgen.