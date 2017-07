"Dmitri Donskoj" aus Russland Weltgrößtes U-Boot fährt durch die Ostsee

Das größte U-Boot der Welt ist in der Ostsee unterwegs. "TK-208 Dmitri Donskoj" ist auf dem Weg in Richtung St. Petersburg, wo es kommendes Wochenende an einer Marine-Parade teilnehmen wird. Schon am Freitag passierte das U-Boot in Dänemark die Brücke über den Großen Belt zwischen den Inseln Fünen und Seeland.

Das Schiff der Typhoon-Klasse wiegt etwa 50.000 Tonnen und ist 172 Meter lang - damit ist es das größte U-Boot der Welt. Es gehört zur sogenannten Nordflotte Russlands, deren Hauptquartier in Seweromorsk liegt, ganz im Norden des europäischen Teils des Landes.

DPA U-Boot "Dmitri Donskoj"

Durch den Großen Belt fuhr die "Dmitri Donskoj" in Richung Fehmarn, schreiben die "Kieler Nachrichten". Es sei das erste Mal, dass die russische Marine "eines dieser gewaltigen U-Boote" in die Ostsee schickt.

Der "Welt" zufolge kam das U-Boot, das unter anderem der Raketenkreuzer "Pjotr Weliki" begleitet, anschließend an den Küsten Schleswig-Holsteins und Mecklenburg-Vorpommerns vorbei.