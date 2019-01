Umstrittener Dolce-&-Gabbana-Spot Chinesisches Model sieht Karriere ruiniert

Eine Frau im blutroten Paillettenkleid sitzt vor einer wagenradgroßen Pizza Margherita. Um den Hals trägt sie ein aufwendiges Collier, an den Ohren baumeln riesige Ohrringe in Herzform. Sie versucht, der Pizza mit Stäbchen beizukommen, hampelt ein bisschen herum, lächelt und schafft es dann, ein Stück zum Mund zu führen.

Schwer zu sagen, welche Botschaft das Modehaus Dolce & Gabbana mit diesem und zwei weiteren Clips seiner Kampagne "DG loves China" vermitteln wollte. Im Vorfeld einer Show in Shanghai im November war die Werbeaktion gelauncht worden - und man darf konstatieren, dass sie gründlich schiefgelaufen ist.

Das Modehaus sah sich nach Vorwürfen, es kolportiere mit dem Clip rassistische Stereotypen, gezwungen, die Show abzusagen und sich zu entschuldigen. Als dann Screenshots von Chats auf dem Instagram-Account der Firma auftauchten, in denen abfällige Äußerungen über China fielen, war die PR-Krise perfekt.

Gabbana und sein Partner Domenico Dolce entschuldigten sich via Video, erklärten, ihre Accounts seien gehackt worden - doch zahlreiche Prominente waren da bereits abgesprungen und hatten sich dem Boykott der Marke angeschlossen.

Jetzt hat sich auch das chinesische Model Zuo Ye für ihren Auftritt in dem Spot des italienischen Modehauses entschuldigt. Sie würde niemals etwas tun, das ihr Heimatland beleidigen könnte, schrieb sie laut "South China Morning Post" auf ihrem Account beim sozialen Netzwerk "Weibo". "Ich liebe mein Land und bin stolz, China auf dem Catwalk repräsentieren zu können", fügte sie demnach hinzu. Sie habe sich nicht genug Gedanken über die Folgen ihres Handelns gemacht und fühle sich nun "sehr schuldig".

Allerdings habe sie auch keine Kontrolle über den Inhalt des Werbeclips gehabt, betonte Zuo Ye. Sie habe sich unwohl gefühlt bei dem dreistündigen Dreh des Clips. Es sei schwierig gewesen, mit den Stäbchen die riesigen Portionen Pasta und Pizza zu bewältigen.

Ihre Karriere sei durch die massive Kritik an der Kampagne "fast komplett ruiniert" worden. Zuo berichtete, sie sei in den sozialen Medien attackiert worden und habe Morddrohungen erhalten. Der Skandal habe aber auch einen Lerneffekt: "Ich werde an der Erfahrung wachsen und den Charakter der chinesischen Bürger besser darstellen."