Schneeskulptur im Garten Trump, der eisige Herrscher

Ein bisschen irre sieht der Mann aus, der seit kurzem den Garten von Albert Kammermeier bewohnt: die Haartolle steif im Wind, die Zähne gebleckt, starrt Donald Trump in die Wintersonne. Um ihn herum nicht Chaos und Protest, sondern nur Tannen, Rhododendren - Vorortidyll.

In der linken Hand hält der zukünftige Präsident der Vereinigten Staaten die US-Flagge, in der rechten eine Weltkugel, die er mit der Axt gespalten hat.

Zusammen mit seiner 18-jährigen Tochter Magdalena hat der 50-jährige Kammermeier aus der Oberpfalz das Abbild aus Schnee geschaffen. "Wir diskutieren jedes Jahr, welche Skulptur wir machen sollen. Dieses Mal musste es Trump sein. Ich wollte etwas Zeitgeschehen in meinen Garten", sagt der Künstler. Als Manager bei einer Bank beschäftige er sich viel mit dem Finanzmarkt und damit zwangsläufig auch mit dem US-Milliardär.

Am Freitag wird Donald Trump ins Amt eingeführt. Für die große Sause hat er laut eigenen Angaben bereits 90 Millionen Dollar Spendengelder aufgetrieben. Dutzende Abgeordnete der Demokratischen Partei haben angekündigt, der Veranstaltung fernbleiben zu wollen. Sie begründen das mit der zu erwartenden Politik des Republikaners, die sie als spalterisch und alarmierend bezeichnen. So ähnlich sieht es auch die Tochter des Bildhauers: "Trump steht da wie ein Herrscher, er hat alles in seiner Gewalt und spaltet die Welt", sagt sie.

Inspiriert wurde Kammermeier von einem Besuch der Eisskulpturen-Weltmeisterschaft im kanadischen Lake Louis. "Was ich da an Kunstwerken gesehen habe, übersteigt alles", sagte er der "Mittelbayerischen Zeitung".

Seit acht Jahren erfreut die Familie aus Wenzenbach bei Regensburg ihre Nachbarn mit Schneeskulpturen. Die vorausgegangenen Motive waren allerdings um einiges unpolitischer: So schuf Kammermeier bereits einen Dinosaurier, den Serienhelden Wickie, das Riesenfaultier Sid aus "Ice Age" oder Gollum aus "Herr der Ringe".