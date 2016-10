Halloween-Kostüm Hier begrapscht Donald seine Melania

Was ist furchterregender? Ein zähnefletschender Vampir oder ein grapschender Donald Trump? Egal wie Sie sich entscheiden würden: Beide Varianten gehen als Gruselkostüm durch, wie sich diese Woche beim Halloween-Ball von Unicef in London zeigte. Die britische Multimillionärin und Publizistin Jemima Goldsmith zeigte sich dort am Donnerstagabend nämlich als ein Verschnitt von Melania Trump mit einer Plastikversion ihres Gatten, Donald Trump, an ihrem Rücken.

Das Goldsmith-Kostüm stahl allen anderen die Show. Das zeigt die Diskussion auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Der Plastik-US-Präsidentschaftskandidat Trump begrapscht seine "Frau", wo er nur kann. Mehr als zwei Hände hat der Kunststoff-Trump zwar auch nicht, aber er könnte sie gut gebrauchen, denkt man gleich. (Mobilleser klicken bitte auf das Bild, um es ganz sehen zu können.)

action press Jemima Goldsmith als Melania Trump

Normalerweise wären die Veranstaltung in London und das Kostüm keine Nachricht auf SPIEGEL ONLINE wert. Doch durch die zahlreichen Belästigungsvorwürfe gegen Trump wird die Verkleidung zum politischen Statement. Zuletzt sprachen weitere Frauen öffentlich über mutmaßliche sexuelle Übergriffe durch den umstrittenen Milliardär.

Donald Trump bezeichnete die Vorwürfe bisher allesamt als Lüge. Über einen Sprecher ließ er ausrichten, die jüngsten Aussagen einer Frau seien "lächerlich". Sie wolle auf diesem Weg lediglich "Aufmerksamkeit" erhalten.