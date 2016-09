Tragischer Unfall: Tod eines Kunstfliegers

Bei einer Kunstflugschau in Dierdorf in Rheinland-Pfalz ist ein 80-jähriger Pilot ums Leben gekommen. Der erfahrene Flieger warf bei dem jährlichen Flugtag am Samstag an kleinen Fallschirmen Süßigkeiten für Kinder ab. Dies sei jedes Jahr ein besonderes Highlight, berichtet der "Neuwied-Rhein Kurier".

Während die Kleinen auf dem Platz die Süßigkeiten einsammelten, habe der Doppeldecker neben dem Flugfeld seine Bahn gezogen, wurde dann immer langsamer, bis die Maschine plötzlich nach vorn kippte und aus vierzig Meter Höhe senkrecht zu Boden stürzte. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor der Pilot die Kontrolle, so eine Polizeisprecherin.

Beim Aufprall ging der Doppeldecker in Flammen auf. Feuerwehrleute konnten den Brand schnell löschen. Der Flieger konnte noch lebendig aus dem Wrack geborgen werden, verstarb jedoch während der notärztlichen Behandlung.

Nach dem Unglück wurde die Veranstaltung abgebrochen. Kriminalpolizei und Luftfahrtamt ermitteln.