Nordrhein-Westfalen Autofahrer stirbt bei Zusammenstoß mit Regionalbahn

An einem unbeschrankten Bahnübergang in Dorsten ist ein Autofahrer beim Zusammenstoß mit einer Regionalbahn gestorben. Der Zug erfasste den gerade über die Schienen fahrenden Wagen an der Fahrerseite und schleifte ihn rund 150 Meter mit, wie die Kreispolizeibehörde Recklinghausen mitteilte.

Der 63-Jährige starb den Angaben zufolge noch an der Unfallstelle. Der Lokführer habe einen Schock erlitten, die 14 Passagiere im Personenzug seien unverletzt geblieben, teilte die Polizei mit. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauerten an.

Im Laufe des Nachmittages sollten die Bahnen auf der Strecke wieder fahren, sagte eine Sprecherin des Unternehmens Nordwestbahn.