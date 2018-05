Dresden Fliegerbombe gefunden - Evakuierung läuft

Am Dienstagnachmittag ist in Dresden bei Bauarbeiten eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Polizei und Feuerwehr evakuierten über Nacht in einem Umkreis von 400 Metern den gefährdeten Bereich rund um den Fundort in der Löbtauer Straße westlich der Innenstadt.

Betroffen waren etwa 8700 Menschen aus den Vierteln Friedrichstadt, Löbtau und Altstadt. Im Laufe des Tages soll der 250 Kilogramm schwere Sprengkörper vom Kampfmittelräumdienst entschärft werden. Es soll sich um eine Fliegerbombe englischer Bauart handeln. Sie sei mit einem Zünder ausgestattet und müsse deshalb am Ort entschärft werden, hieß es.

Ursprünglich sollte die Evakuierung laut Polizei um fünf Uhr morgens abgeschlossen sein, sie zog sich aber hin. Von der Absperrung betroffen sind unter anderem Geschäfte und Betriebe, eine Berufsschule sowie eine Kindertagesstätte. Ebenfalls im Evakuierungsbereich liegt ein Seniorenheim mit mehr als 230 Bewohnern.

Für die betroffenen Anwohner wurden Notunterkünfte in der Messe Dresden eingerichtet.