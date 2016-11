Ein Kompliment und seine Folgen Du bist so schön!

Vier kleine Worte, mehr braucht Mehmet Genç nicht, um auf jedes Gesicht ein breites Lächeln zu zaubern. Du bist so schön. So lauten die Worte, die der türkische Fotograf seinen Modellen zuruft - sei es in einem kleinen Dorf im Urwald des Amazonas, sei es auf den geschäftigen Straßen einer Stadt wie San Cristóbal de las Casas in Mexiko.

Oftmals ist die Verständigung mit den Porträtierten für Genç schwierig, doch auf seinen Reisen hat sich der Fotograf selbst Englisch und Spanisch beigebracht - und die wenigen Worte überwinden in beinahe jedem Fall die kulturellen Hürden und Verständigungsschwierigkeiten.

Sechs Jahre arbeitete Genç für ein IT-Unternehmen in Istanbul, bevor er sich auf seine Weltreise machte. Bei seinen Ausflügen in Süd- und Mittelamerika überschüttet er vor allem ältere Frauen gerne mit seinen Komplimenten. Wenn er es schafft, notiert er die Namen und Adressen seiner Modelle. 2023 will er zurückkehren, um die Frauen erneut zu porträtieren.

Sehen Sie hier, wie ein kleines Kompliment alles verändern kann: