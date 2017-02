Wegen Orkanböen Düsseldorfer Karnevalisten brechen Open-Air-Feiern ab

Weil Sturmtief "Thomas" Orkanböen bringen soll, hat das Düsseldorfer Karnevalskomitee sämtliche Open-Air-Veranstaltungen in der Altstadt vorzeitig beendet. Wie die Verantwortlichen mitteilten, werde auch ein großes Bierzelt auf dem Burgplatz aus Sicherheitsgründen geräumt. Man erwarte die stärksten Böen mit Windstärke 10 zwischen 16 und 20 Uhr. Die Entscheidung sei am Nachmittag um 15.15 Uhr gefallen, sagte ein Sprecher des Komitees.

In Bonn entschied sich die Stadtverwaltung nach einem zunächst unproblematischen Start des Altweibertags wegen einer Unwetterwarnung dazu, eine Karnevalsparty auf dem Münsterplatz kurzfristig abzusagen. Die Sicherheit der in einem Zelt geplanten "After School Party" sei nicht zu gewährleisten, erklärte Jugendamtsleiter Udo Stein. Auch das Altweibertreffen auf dem Alten Markt in Mönchengladbach wurde abgesagt.

In Köln hatte die Stadtverwaltung am Vormittag eine Sturmwarnung herausgegeben. Wegen drohender Windgeschwindigkeiten von 100 Stundenkilometern und mehr wurde die Bevölkerung dazu aufgefordert, Gebiete mit vielen Bäumen zu meiden. Die städtischen Friedhöfe und Parks wurden vorzeitig geschlossen. In der Innenstadt waren als Folge des Wetters deutlich weniger Jecken auf den Beinen als in den Vorjahren.

In allen Karnevalshochburgen zeigte die Polizei wegen der erhöhten Terrorgefahr eine deutlich ausgeweitete Präsenz. Die Einsätze verliefen zunächst reibungslos. In Köln erhielt ein Mann einen Platzverweis, der mit der Attrappe einer Polizeipistole aufgetaucht war.