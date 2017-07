Duisburg 61-Jähriger rettet Junge vorm Ertrinken

Ein Mann aus Duisburg hat einen Siebenjährigen vor dem Ertrinken im Rhein bewahrt. Der Junge hatte am Rheinufer in Duisburg-Laar gespielt, als er aus noch ungeklärten Gründen in den Strom stürzte, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Zwei Passanten im Alter von 61 und 33 Jahren bemerkten den Jungen, dessen Kopf sich zu diesem Zeitpunkt schon unter Wasser befand. Kurzentschlossen sprang der 61-Jährige in den Fluss, wobei er sich selbst in Lebensgefahr begab. 200 Meter flussabwärts bekam er den Jungen zu fassen. Am Ufer übergab er ihn dem bereitstehenden 33-Jährigen, anschließend konnte er sich selbst in Sicherheit bringen.

Das Kind wurde von einem Notarzt versorgt und ins Krankenhaus gebracht, wo es erst mal bleiben muss. Lebensgefahr besteht aktuell jedoch nicht, wie die Polizei berichtete.

Florida: Jugendliche lachen Ertrinkenden aus

Erst am Samstag hatte eine Meldung aus Florida weltweit für Entsetzen gesorgt. Dort hatte eine Gruppe von Teenagern nach Medienberichten tatenlos zugesehen, wie ein Mann in einem Teich ertrank. Statt dem 31-Jährigen zur Hilfe zu eilten, amüsierten sich die 14- bis 18-Jährigen, filmten den Mann und stellten die Aufnahmen auf Facebook.

Der Fall sorgt auch deshalb für großes Aufsehen, weil es in Florida kein Gesetz gibt, das unterlassene Hilfeleistungen strafbar macht. Daher können die Teenager straflos davonkommen.