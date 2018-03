Duisburg Dieses Wombat-Baby ist eine kleine Sensation

Es kommt extrem selten vor, dass Wombats in einem Zoo Nachwuchs zeugen. Das künstliche Umfeld bringt sie normalerweise nicht in Stimmung. Ohnehin gilt das Paarungsverhalten der rund ein Meter langen Beuteltiere als mysteriös. Es ist bis heute nicht vollends erforscht.

Keine guten Voraussetzungen, um ein Junges zu zeugen. Der Duisburger Zoo hat es dennoch versucht. Und versucht. Und versucht.

40 Jahre lang probierten die Pfleger alle erdenklichen Arten der Zeugung. Nun wurde ihre Hartnäckigkeit belohnt: Vor wenigen Wochen kam Apari zur Welt, nackt und blind, kaum größer als ein Gummibärchen, mit spitzem Näschen und kugelrunden Augen. Ein kleines, hilfloses Wombat-Baby, das, wie es sich für Wombat-Babys gehört, sofort im Beutel seiner Mutter Schutz suchte.

Am Freitag hat Direktor Achim Winkler das Wombat-Baby erstmals in seinem Zoo präsentiert. Der kleine Apari habe die erste "heiße Phase" seines Lebens gut überstanden, sagte Winkler. "Viele Junge schaffen den Weg in den Beutel nicht."

Noch aber sei der kleine Wombat nicht aus dem Gröbsten raus. Im Moment stelle Apari von Milch auf festes Futter um - eine weitere Lebensphase, in der viele Jungtiere sterben.

Wombat-Vater Milton hat die Geburt seines Sohnes nicht mehr miterlebt. Er starb im Dezember im Alter von 22 Jahren, heißt es in einer Pressemitteilung des Zoos. Älter als 20 Jahre werden Nacktnasen-Wombats normalerweise nicht. Ein Wunder, dass das greise Männchen noch Nachwuchs zeugen konnte.

In Erinnerung an Milton wurde das Baby dann Apari getauft, ein Begriff aus der Sprache der Ureinwohner Australiens, der Aborigines. Apari bedeutet "Vater".

Apari soll bald in die Fußstapfen des Vaters treten. Er wird in etwa zwei Jahren geschlechtsreif sein. Und im Duisburger Zoo gibt es noch ein weiteres Wombat-Weibchen...