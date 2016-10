Gesägt, getan Duschvorhang gerade, Haussegen schief

Die Stange für den Duschvorhang ist angebracht, der Heimwerker lechzt nach Lob. Stattdessen kommt eine fiese Frage - und die Erkenntnis, dass sich ein Fliesen-Fluch nicht so leicht überwinden lässt.

Darf ich Ihnen einen Tipp geben? Wenn Sie in Fliesen bohren wollen, lassen Sie es bleiben. Diese Erkenntnis verdanke ich diversen Versuchen, von denen kein einziger befriedigend verlaufen ist. Falls sich das Bohren partout nicht vermeiden lässt, visieren Sie die Fugen an. So wie ich, als ich jüngst eine Duschvorhangstange anbrachte. Naja, vielleicht besser nicht ganz so wie ich. Doch dazu gleich mehr.

Es gab zwei Befestigungselemente für die Wand und eine zusätzliche Deckenhalterung. Macht viermal Bohren in die geflieste Wand und einmal in die Betondecke. Ich schaltete auf Bohrer-Autopilot. Fuge, Fuge, Fuge, Fuge, Decke, ich wurde eins mit der Bohrmaschine. Eine halbe Stunde später stellte ich überrascht fest, dass alles geklappt hatte. Die Stange war waagerecht und hielt bombenfest. Hatte ich statt einiger weiterer Fliesen möglicherweise endlich meinen Fliesen-Fluch gebrochen?

Im Prinzip ja. Doch mein Fokus auf die Fugen hatte mir den Blick für ein nicht ganz unwichtiges Detail verstellt. Das merkte ich, als ich voller Stolz der Dame des Hauses mein Werk zeigte. Ich erwartete zwar keine ausführliche Würdigung, aber zumindest ein "Sieht gut aus".

"Ist das nicht ein bisschen hoch?"

Stattdessen kam eine rhetorische Frage. "Ist das nicht ein bisschen hoch?" Mein halbherziges "Ach Quatsch!" hatte keine Minute Bestand. Dann war der Duschvorhang ausgepackt. Und es war sofort klar, dass die untere Kante rund 30 Zentimeter über dem Boden schweben würde.

Als ob das nicht schon nervig genug gewesen wäre, kam noch ein Satz mit "doch" hinterher: "Aber du wusstest doch, wie lang der Vorhang ist." Stimmt leider, ich wusste es tatsächlich, ich hatte den Kauf des Vorhangs sogar persönlich abgesegnet. Aber im Rausch meines Bohrerfolges hatte ich die Maße vergessen.

Mir blieben zwei Möglichkeiten: Fight or flight. Das eigene Gemurkse eingestehen oder in die Offensive gehen. Ich entschied mich für Variante zwei, im Hinterkopf die immer gültige Pfuscher-Weisheit: "Es ist ne Variante."

Wir könnten den Vorhang doch um 90 Grad drehen, sagte ich. Ging nicht, wegen der Ösen für die Haken und der eingenähten Beschwerungsleiste.

Rettung aus der Bastelschublade

Die Stange muss so hoch sein, sonst stößt sich mein zwei Meter großer Kumpel den Kopf an, wenn er zu Besuch ist, sagte ich. Der Entgegnung, ob wir dafür ein überflutetes Bad in Kauf nehmen wollten, hatte ich nichts entgegenzusetzen.

In Gedanken sah ich mich schon die Stange wieder abbauen. Ich würde eine Fliesenreihe tiefer neue Löcher bohren. Dabei würde garantiert etwas schiefgehen. Die Stange würde nicht gerade hängen. Und die ersten Bohrlöcher wären auf ewig sichtbar, Mahnmale meines Scheiterns.

Auf keinen Fall. Die Lösung fand sich in der Bastelschublade: Mit Bindfaden verlängerte ich die Aufhängung des Vorhangs um gut 30 Zentimeter. Dadurch war der Haussegen wieder einigermaßen hergestellt. Und die Dusche samt Vorhang lässt sich problemlos benutzen, der zwei Meter große Kumpel hat es letztens ausprobiert.

Für mich ist das nur ein schwacher Trost. Es kränkt meine Heimwerkerehre, dass ich mich mit ein paar Stücken Bindfaden retten musste. Frei nach Bertolt Brecht:

Und so sage ich betroffen / Der Vorhang hängt und oben ist er offen.

In Bildern: Dieser Anblick schmerzt das Heimwerkerherz