Vorwürfe gegen Oscar-Preisträger Dustin Hoffman soll 17-Jährige sexuell belästigt haben

Die Autorin Anna Graham Hunter wirft Hollywood-Star Dustin Hoffman vor, sie sexuell belästigt zu haben. Der Vorfall soll sich 1985 in New York zugetragen haben, schreibt Hunter im "Hollywood Reporter".

Der heute 80-jährige Hoffman betastete sie demnach bei den Dreharbeiten zum Film "Tod eines Handlungsreisenden". Hunter war damals 17 Jahre alt und Praktikantin am Set.

"Er bat mich am ersten Tag, ihm eine Fußmassage zu geben, was ich auch tat", schreibt die heutige Autorin. Er habe mit ihr geflirtet, ihr wiederholt ans Gesäß gegriffen und mit ihr und vor ihr über Sex gesprochen. Hunter beschreibt eine geschmacklose Klitoris-Anmerkung, die Hoffman eines Morgens ihr gegenüber gemacht haben soll. Hoffmans Begleiter hätten daraufhin angefangen zu lachen. Hunter habe sich ins Bad zurückgezogen und geweint.

Sie habe ihrer Schwester von den Vorfällen berichtet und auch sonst oft davon erzählt, so Hunter. Ein Verantwortlicher am Set habe sie aufgefordert, einige ihrer Werte zu Zwecken der Produktion zu "opfern". "Ich war ein Kind und das war sexuelle Belästigung", schreibt Hunter.

Hoffman reagierte auf die Vorwürfe mit einer Entschuldigung: "Ich habe den größten Respekt vor Frauen", so der Oscar-Preisträger in einer Mitteilung. Er fühle sich schrecklich angesichts der Tatsache, dass Dinge, die er getan haben könnte, Hunter möglicherweise in eine unangenehme Lage gebracht haben. "Es tut mir leid. Das spiegelt nicht wider, wer ich bin."