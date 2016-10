Kultfilm von 1982 "E.T."-Originalposter für fast 400.000 Dollar verkauft 

Die Originalzeichnung für das Filmposter von "E.T. - Der Außerirdische" ist in den USA für fast 400.000 Dollar (etwa 360.000 Euro) versteigert worden. Das berühmten Bild, auf dem eine Weltkugel zu sehen ist, über der sich die Zeigefinger des Außerirdischen und eines Kindes berühren, brachte bei der Auktion im texanischen Dallas deutlich mehr als die geschätzten 150.000 Dollar ein.

Nach Mitteilung des Auktionshauses Heritage Auctions will der Käufer anonym bleiben. Zuvor hing das von dem Künstler John Alvin entworfene Bild mehr als zehn Jahre lang im Büro des Hollywood-Produzenten Bob Bendetson. "E.T. - Der Außerirdische" von Star-Regisseur Steven Spielberg kam 1982 in die Kinos und zählt zu den bekanntesten und kommerziell erfolgreichsten Filmen aller Zeiten.

E.T. war eine Erfindung der im vergangenen November gestorbenen Drehbuchautorin Melissa Mathison. Für das Sci-Fi-Märchen über den Außerirdischen, der aussah wie eine freundliche Oma in Reptiliengestalt, wurde Mathison für einen Oscar nominiert, unterlag aber "Gandhi", dem Kinoerfolg des Jahres 1983.