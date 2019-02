Niedersachsen Mann folgt Navi und landet mit Auto im Küstenkanal

Es war dunkel, regnete leicht und der Mann hinter dem Steuer kannte sich offenbar nicht gut genug in der Gegend aus. Also vertraute er auf sein Navigationsgerät - mit fatalen Folgen. Denn das habe einen niedersächsischen Autofahrer direkt in den Küstenkanal gelotst, teilte die Polizei in Oldenburg mit.

Ehe sein Wagen komplett unterging, konnte der 69-Jährige demnach noch aus dem Seitenfenster klettern. Mit völlig durchnässter Kleidung lief er auf die Straße. Dort hielt ein Autofahrer an und wählte den Notruf.

Der Mann hatte sich laut Polizei am Sonntagabend blind auf sein Navi verlassen. Das Gerät führte ihn erst auf das Gelände eines Torfwerks in Edewecht, dann über eine Hafenkante direkt in den Küstenkanal. Der unterkühlte Mann kam in ein Krankenhaus. Sein Wagen wurde mit einem Kranwagen aus dem trüben Wasser geborgen.