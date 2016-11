Konzerthaus Elbphilharmonie Baustaub löst Feuerwehreinsatz aus

Kleinere Bauarbeiten in der Elbphilharmonie haben am Mittwoch noch so viel Staub aufgewirbelt, dass die Hamburger Feuerwehr mit einem Großaufgebot anrückte. Ein Rauchmelder habe Alarm gegeben, auch auf einer Videokamera habe es nach einer Rauchentwicklung ausgesehen, sagte ein Feuerwehrsprecher.

Zwei Löschzüge, ein Löschboot und weitere Einsatzwagen mit insgesamt 45 Mann seien losgeschickt worden. Kurze Zeit später sei klar gewesen, dass es sich bei dem vermeintlichen Qualm nur um aufgewirbelten Baustaub gehandelt habe.

Die Elbphilharmonie gilt seit Anfang der Woche als fertig. Mit sechs Jahren Verspätung hat die Stadt Hamburg offiziell die Schlüssel erhalten.