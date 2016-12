Im Schlaf überrascht Elf Tote bei Hotelbrand in Pakistan

Beim Brand eines Hotels in der pakistanischen Metropole Karatschi sind mindestens elf Menschen ums Leben gekommen. Außerdem wurden laut Angaben von Behörden und Rettungskräften mehrere Dutzend Menschen verletzt.

Das Feuer brach demnach in der Küche des Vier-Sterne-Hotels aus. Die Ursache ist bisher unklar. Ersten Vermutungen zufolge könnte es einen Kurzschluss gegeben haben.

Die meisten der Todesopfer seien von dem Feuer im Schlaf überrascht worden und erstickt, sagte der Bürgermeister von Karatschi, Wasim Ahmed. In einigen Stockwerken habe es keine Notausgänge gegeben, in anderen seien sie nicht gekennzeichnet gewesen, sagte der Bürgermeister.

Menschen seilen sich ab

Einige Menschen seilten sich mithilfe zusammengeknoteter Bettwäsche aus den Fenstern ab, wie auf Bildern zu sehen war. Spieler eines örtlichen Kricketteams sprangen nach Ahmeds Angaben aus dem Fenster, einige zogen sich dabei Knochenbrüche zu.

Mindestens 65 Verletzte, darunter auch Ausländer, seien in das Jinnah-Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Arzt. Jedes Jahr sterben Hunderte Menschen in Pakistan bei Bränden in Hotels, Fabriken und Einkaufszentren. Grund sind oft nicht befolgte Sicherheitsbestimmungen.