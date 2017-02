Elterncouch Sind Teilzeitmütter Rabenmütter?

Elterncouch.



Juno Vai schreibt auf der Theodor Ziemßen und Jonas Ratz. Kinder sind manchmal wahnsinnig süß - und manchmal machen sie uns wahnsinnig. Für SPIEGEL ONLINE legen sich eine Mutter und zwei Väter regelmäßig auf dieschreibt auf der Elterncouch im Wechsel mitund

Manche Frauen sehen ihre Kinder nur zu bestimmten Zeiten. Die einen aus praktischer Notwendigkeit, die anderen, weil sie in Trennung leben. Was fast alle Teilzeitmütter vereint: ein nagend schlechtes Gewissen.

Es gibt Tage, da nennen mich meine Kinder "Papmama". Sie tun das ganz unbewusst, aus einem einfachen Grund: Sie wollen etwas von mir, denken aber bei "Wunscherfüllung" zuerst an Papa und hängen dann das "Mama" korrigierend hinten dran. "Papmama, wo ist mein Pulli noch mal?" - das könnte einfach ein witziges, unfreiwilliges Wortspiel sein.

Blöderweise bekomme ich in solchen Momenten immer ein schlechtes Gewissen. Denn ich bin das, was man eine Teilzeitmutter nennt. Weil mein Arbeitsplatz zu weit weg ist zum Pendeln, übernachte ich zweimal die Woche in der großen Stadt und bin faktisch drei Tage abwesend. Wenn ich Papmama genannt werde, ist klar: Mein Mann verbringt gerade mehr Zeit mit den Kindern, er ist präsenter, er ist Hauptansprechpartner. Ich fühle mich dann ein bisschen so, als wäre ich nur zu Besuch.

Das ist kein Drama, denn glücklicherweise gibt es auch Tage, an denen mein Mann "Mampa" gerufen wird und die Erziehungshoheit zumindest verbal gesehen mal wieder bei mir ist. Aber das Leben in zwei Welten ist anstrengend. Nicht nur, weil ich ständig jemanden oder etwas vermisse, weil er/sie/es gerade da ist, wo ich nicht bin. Ich bekomme auch vieles aus dem Alltag der Kinder nicht mit, was mir oft tadelnde Blicke anderer Mütter einbringt.

Mit wem spielt Vito neuerdings? Wie hieß noch mal der gestörte Kunstlehrer von Vic? Was wurde auf dem Elternabend beschlossen? Manchmal habe ich große Mühe, im Film zu bleiben. Aber wie viel schlimmer muss es sein, wenn man sozusagen unfreiwillig Teilzeitmutter ist, nach einer Trennung? Wenn man neben den eigenen Schuldgefühlen auch noch mit der Wut oder gar der gezielten Desinformation des Ex-Partners zu kämpfen hat?

Die Münchner Kolumnistin Frieda Cossham hat genau darüber ein Buch geschrieben. Die Journalistin verließ ihren Mann - und mit ihm die beiden Töchter, die sie seitdem immer eine Woche im Wechsel mit dem Vater sieht. Vorübergehend gab es einen neuen Mann in ihrem Leben, einen Schauspieler, sieben Jahre jünger. Auch ihr Ex-Partner hat seit der Trennung eine neue Beziehung mit einer Frau, die zwei Kinder hat.

Ohne zu beschönigen berichtet Cossham, wie schwer es ihr fiel, die angestrebte "paritätische Erziehungspartnerschaft" mit dem Ex-Mann und der Patchwork-Familie so zu leben, dass keiner der Beteiligten leidet. Sie fühlte sich schuldig, unzulänglich - kurzum: wie eine Rabenmutter. Das kam mir bekannt vor, deshalb habe ich sie angerufen.

Frau Cossham, was ist das Schlimmste am Teilzeitmutter-Dasein?

Am härtesten war die Umstellung im ersten Jahr nach der Trennung. Mich hat es sehr beunruhigt, in der Vaterwoche nichts von meinen Kindern mitzubekommen. Das hat mir wirklich den Boden unter den Füßen weggezogen, dass andere Menschen teilweise mehr über meine Töchter wussten als ich. Schrecklich. Auch die Vorstellung, sie zufällig irgendwo zu treffen, so zufällig wie man Bekannte oder Nachbarn trifft. Die Trauer darüber, sie nach einer Woche wieder ziehen lassen zu müssen, war lange Zeit größer als die Wiedersehensfreude. Das ist heute zum Glück nicht mehr so.

Sie schreiben, dass Sie oft das Gefühl hatten, ihre Rechte als Mutter verspielt zu haben, weil Sie wegen einer neuen Liebe die Familie verlassen haben. Dass Sie zu Recht dafür bestraft würden - mit Vermiss-Anfällen, den leeren Betten zum Wochenwechsel, mit Scham und Hilflosigkeit. Ist das eine typisch weibliche Sichtweise?

Ja, die Bereitschaft, sich in ein schlechtes Gewissen fallen zu lassen, ist meiner Meinung nach bei Frauen größer. Ich glaube, uns wird immer noch erfolgreich eingeredet, dass ein Kind nach einer Trennung bei der Mutter besser aufgehoben ist. Von einer guten Mutter erwartet man, dass sie für mehr Zeit mit den Kindern kämpft und nie freiwillig darauf verzichtet.

Irgendwie anachronistisch angesichts der großen Zahl von Trennungskindern und den inzwischen doch sehr unterschiedlichen Formen von "Elternarbeit".

Ja, im Prinzip frönt man damit einem Ideal aus dem 19. Jahrhundert: dem bürgerlichen Bild der selbstlosen, pflichtbewussten Mutter, die sich zu Hause nur um ihre Kinder kümmert. Dieses Rollenverständnis hat sich gehalten, in meinem Umfeld haben mir das sowohl Erzieher als auch andere Mütter durchaus suggeriert.

Sie sind für Ihre Kolumne "Teilzeitmutter" harsch kritisiert worden - und das vor allem von Frauen.

Ja, so manche Mutter fühlt sich offenbar genötigt, ihr eigenes Lebensmodell zu rechtfertigen, indem sie das einer anderen abwertet. Nur so kann ich mir die teilweise heftigen Reaktionen erklären. Ich habe nicht erwartet, dass, nur weil ich über meinen persönlichen Kummer berichte, ein derartiger Sturm losgehen könnte.

ANZEIGE Linda Frieda Cossham:

Plötzlich Rabenmutter? Wie ich meine Familie verließ und mich fragte, ob ich das darf Blanvalet Taschenbuch Verlag; 224 Seiten; 9,99 Euro

Was macht für Sie eine gute Mutter aus?

Ich glaube, das verändert sich im Laufe eines Lebens sehr. Als junge Mutter habe ich mir viel Zeit für meine Kinder genommen, das wollte ich auch. Als Teilzeitmutter habe ich diese Zeit nicht mehr und ich kann auch dem Ideal der bedingungslosen Verfügbarkeit nicht mehr entsprechen. Dementsprechend kostbar wird echte Nähe. Und die muss man aufrechterhalten. Mir fehlten am Anfang Vorbilder für meine neue Rolle. Niemand redet über das Leben als Teilzeitmutter. Es gilt die Devise: Dein Elend ist selbst gewählt, also jammere nicht rum! Meine persönliche Erfahrung hat mir dann gezeigt: Ich kann nur dann eine gute Mutter sein, wenn ich mit mir selbst im Reinen bin. Wenn ich authentisch bin.

Sie haben sich von Anfang an mit Ihrem Ex-Mann die Erziehungsarbeit gerecht geteilt. Wie stehen Sie heute zu Ihrem Jeder-eine-Woche-Teilzeitmodell?

Ich halte es für sehr kostbar, für die aufgeklärteste und modernste Variante einer gleichberechtigten Erziehung. Unsere Abmachung ermöglicht es meinem Ex-Mann, mehr zu sein, als nur ein Wochenendvater. Wir sind weiter gute Freunde und er ist einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben. Das Teilzeitmodell funktioniert aber tatsächlich nur, wenn die Lebensumstände auf beiden Seiten es hergeben.

Bereuen Sie im Nachhinein die Trennung von Ihrem alten Leben?

Nein, denn ich habe weniger verloren, als ich am Anfang befürchtet habe. Ich bin an der Erfahrung gewachsen. Ich habe verstanden, was für eine Mutter ich sein will.