Elvis-Presley-Ampeln in Friedberg Stop and Rock

Bei Rot stehen, bei Grün - tanzen? So könnte man zumindest drei neue Fußgängerampeln rund um den Elvis-Presley-Platz in Friedberg interpretieren. Sie zeigen die Silhouette des 1977 gestorbenen "King of Rock 'n'Roll".

Das rote Licht zeigt Presley stehend am Mikro. Das grüne Signal präsentiert den Fußgängern einen Elvis beim berühmten Hüftschwung. Wie die "Wetterauer Zeitung" berichtete, hatte die Polizei der außergewöhnlichen Ampel zugestimmt.

DPA Elvis-Presley-Ampel in Friedberg

Presley war von Oktober 1958 bis März 1960 als Soldat in Friedberg stationiert und lebte während dieser Zeit im benachbarten Bad Nauheim. In beiden Städten ist der "King" daher ein großes Thema.

Ein "Elvis Presley-Verein" ist in beiden Städten aktiv. In Bad Nauheim gibt es noch immer Pilgerstätten, an denen Fans Kerzen, Blumen oder kleine Geschenke ablegen. Außerdem veranstaltet die Stadt ein "European Elvis Festival.

Auch in anderen Städten gibt es besondere Ampelfiguren - etwa ein Mainzelmännchen in Mainz und einen Kasper in Augsburg.