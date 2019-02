Der argentinische Fußballprofi Emiliano Sala ist tot. Der Leichnam des 28-Jährigen, der am 21. Januar in einem Kleinflugzeug über dem Ärmelkanal abgestürzt war, konnte am Freitagabend identifiziert werden. Das teilte die Polizei der englischen Grafschaft Dorset nach einer Untersuchung der Gerichtsmedizin mit.

Salas Angehörige seien bereits informiert worden, heißt es in der Mitteilung. Die Ermittlungen zu den Umständen seines Todes laufen demnach weiter.

Sala war im Winter vom französischen Erstligisten FC Nantes zum walisischen Klub Cardiff City gewechselt. Am 21. Januar wollte er von Frankreich aus zu seinem neuen Verein nach Wales fliegen. Über dem Ärmelkanal, rund 20 Kilometer nördlich der Kanalinsel Guernsey, verschwand die einmotorige Propellermaschine mit Sala und dem Piloten an Bord vom Radar.

Die Unglücksmaschine wurde knapp zwei Wochen nach dem Absturz auf dem Grund des Ärmelkanals gefunden. Am Mittwoch wurde dann ein in dem Wrack entdeckter Leichnam geborgen. Versuche, das Flugzeug zu bergen, blieben bisher erfolglos, zuletzt unter anderem wegen schlechter Wetterbedingungen. Die Maschine befindet sich laut der britischen Nachrichtenagentur PA in einer Tiefe von rund 67 Metern nördlich von Guernsey.