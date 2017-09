England Auto kracht durch Hauswand

Ein Autofahrer hat in der nordenglischen Stadt York mit seinem Fahrzeug eine Hauswand durchbrochen und einen im Wohnzimmer sitzenden Mann schwer verletzt.

Der Wagen - eine besonders leistungsstarke Version eines VW Golf - fing bei dem Unfall am frühen Sonntagmorgen an zu brennen, wie die Polizei mitteilte. Auf Bildern ist zu sehen, wie das Auto komplett in dem roten Backsteinhaus verschwunden war.

Die drei Insassen des Wagens wurden verletzt. Der Fahrer wurde festgenommen. Eine Frau und ein kleines Kind in dem Haus konnten sich rechtzeitig vor den Flammen des brennenden Wagens in Sicherheit bringen.

"Es ist erstaunlich, dass bei dem Vorfall niemand ums Leben gekommen ist", sagte ein Polizeisprecher dem Radiosender MinsterFM.