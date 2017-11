Erdbeben in Iran und im Irak "Wir müssen den Menschen beim Aufbau zur Seite stehen"

Die Aufräumarbeiten nach dem schweren Erdbeben in der iranisch-irakischen Grenzregion dauern an, vor allem die besonders getroffenen Gegenden sollen nun rasch Hilfe bekommen. Das hat Irans Präsident Hassan Rohani den Menschen in der Kermanschah-Provinz versprochen.

"Heute stehen alle Iraner hinter Kermanschah, und wir werden alles tun, damit die Menschen hier diese Tragödie schneller vergessen können", sagte Rohani nach seiner Ankunft im Katastrophengebiet. Die Regierung werde alles tun, damit die betroffenen Städte schnell wieder aufgebaut werden können. "Unser Fokus sind Wohnkomplexe, da müssen wir den Menschen bei dem Aufbau besonders zur Seite stehen", sagte er.

Laut jüngsten offiziellen Angaben kamen nach dem Erdstoß der Stärke 7,3 mehr als 430 Menschen ums Leben. Außerdem wurden fast 7900 Verletzte gezählt.

Verwirrung gab es wegen eines Berichts der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA. Diese hatte von 530 Toten berichtet, fast 100 mehr als die vom Innenministerium angegebene amtliche Opferzahl. Es hieß, dass in manchen Dörfern die Opfer ohne amtliche Erlaubnis und Registrierung begraben worden seien. Später revidierte IRNA diese Darstellung und stützte sich wieder auf die offizielle Opferzahl.

Die weitaus meisten Todesopfer gab es auf der iranischen Seite der Grenze. Am schlimmsten traf es die beiden Grenzstädte Sarpol-e Zahab und Ghassre Schirin. Trotz der Kälte verbrachten viele Menschen in der Provinz die Nacht angesichts von mehr als 200 Nachbeben im Freien.

In Sarpol-e Zahab haben viele Stadtteile immer noch keinen Strom, kein Gas und kein Wasser. Außerdem sollen die Temperaturen in der Nacht unter den Gefrierpunkt fallen. Nach Ansicht vieler Einwohner wurden die Zelte in den Erdbebengebieten nicht gerecht verteilt. Sowohl die Menschen als auch die Behörden in Kermanschah sind offenkundig nicht zufrieden mit der Hilfe aus Teheran, hoffen jedoch, dass sich das nach Rohanis Besuch ändert.

Insgesamt beschädigte das Beben nach offiziellen Angaben 27.000 Wohngebäude. 12.000 davon seien komplett zerstört, 15.000 seien nicht mehr zu bewohnen. Zu diesen Siedlungen gehören auch die, die Ex-Präsident Mahmud Ahmadinedschad in der Provinz hatte bauen lassen.

Die meisten der Gebäude, die Ahmadinedschad "Haus der Nächstenliebe" nannte, sind nicht mehr bewohnbar. "Das ist schon sehr peinlich", sagte Rohani über das Projekt seines Vorgängers und politischen Rivalen. Einige Einwohner sagen, Baustandards seien ignoriert worden.

Im Video: Chaos in der Erdbebenregion

Video AFP/ ISNA

Laut Außenminister Mohamed Dschawad Sarif will Iran vorerst auf internationale Hilfe verzichten. "Wir bedanken uns für die internationale Anteilnahme und Hilfsangebote, aber wir haben es vorläufig im Griff", twitterte er.