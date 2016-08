Bürgermeister in Erdbebenort: "Amatrice muss dem Erdboden gleichgemacht werden"

Von Amatrice sind nur noch Trümmer übrig: Das Erdbeben am Mittwoch hat den Ort besonders schwer getroffen, mehr als 200 der bislang bestätigten 267 Opfer starben dort. Bürgermeister Sergio Pirozzi glaubt nicht daran, dass ein Wiederaufbau der alten Gebäude möglich ist - der Ort sei in alter Form nicht mehr zu retten.

"Amatrice muss komplett dem Erdboden gleichgemacht werden", sagte Pirozzi. Im historischen Zentrum, das noch aus dem Mittelalter stammt, sei kein Gebäude mehr intakt. Viele der alten Häuser waren innerhalb von Sekunden zusammengebrochen. "Wir wollen (die Stadt) am gleichen Ort, vielleicht in gleicher Form und mit der gleichen Ästhetik aufbauen."

Die Regierung sagte 50 Millionen Euro an Hilfszahlungen zu und rief angesichts der Katastrophe den Notstand und einen Tag der nationalen Trauer aus. Am Samstag sollen landesweit alle Flaggen an öffentlichen Gebäuden im Gedenken an die Opfer auf Halbmast gesetzt werden.

Am Samstag soll Staatspräsident Sergio Mattarella in Ascoli Piceno an einer Trauerfeier für die Toten der Region Marken teilnehmen. Zuvor soll er Amatrice besuchen, wo es ebenfalls eine Trauerfeier für die Opfer geben soll.

Video: Amatrice - ein Dorf in Trümmern

REUTERS

Am Morgen erschütterte erneut ein starkes Nachbeben die Region - eines von mehr als 900, die Überlebende in Angst und Schrecken versetzten. Wie viele Menschen noch verschüttet oder vermisst sind, ist unklar. Das Beben könne "noch schlimmere Dimensionen erreichen als jenes in L'Aquila" im Jahr 2009, warnte der Chef des Zivilschutzes, Fabrizio Curcio. Damals starben 309 Menschen.

Landesweit gibt es große Hilfsbereitschaft für die Opfer. Der Grafiker Paolo Campana aus Rom hatte die Idee, dass Restaurants für ein Jahr Spaghetti all'Amatriciana (Sauce aus Tomaten, Speck und Pecorino-Käse mit einem Hauch Chili) auf die Speisekarte nehmen - und zwei Euro pro verkaufter Portion an die Erdbebenopfer spenden. Das Rezept stammt aus Amatrice. Inzwischen haben sich mehr als 700 Restaurants der Idee angeschlossen.

Das italienische Kulturministerium will die Eintrittsgelder sämtlicher Museen am kommenden Sonntag für die Erdbebenregion spenden. Die Italiener wurden aufgerufen, sich als Zeichen der Solidarität in Massen in die Museen zu begeben.

Karte: Wo war das Erdbeben in Italien?

Grafiken: Warum gibt es in Italien Erdbeben?