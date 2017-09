Der Tag nach dem Erdbeben in Mexiko "Eine harte Probe für unser Land"

Jubel brandet auf, als die Helfer zwei Kinder aus einer Spalte zwischen zwei Betonwänden ziehen. Das Mädchen und der Junge haben staubige Gesichter, sie weinen, aber sie sind in Sicherheit.

Mindestens 21 Kinder und vier Erwachsene kamen ums Leben, als das schwere Erdbeben die Schule Enrique Rébsamen im Süden von Mexiko-Stadt einstürzen ließ, wie der Fernsehsender Televisa unter Berufung auf Helfer berichtete. Die ganze Nacht versuchten Rettungskräfte, Eltern und freiwillige Helfer, weitere Kinder zu bergen. Noch immer dringen Geräusche aus den Trümmern. Weitere 209 Schulen in Mexiko-Stadt wurden geschlossen, 15 davon haben schwere Schäden, sagte Bildungsminister Aurelio Nuño Mayer. Für 14 Millionen Schüler im Land fiel der Unterricht aus.

Bei einem heftigen Erdbeben der Stärke 7,1 sind in Mexiko mehr als 220 Menschen ums Leben gekommen. Laut Innenminister Miguel Ángel Osorio Chong starben mindestens 226 Menschen. Der nationale Zivilschutzkoordinator sprach dagegen von 217 Toten im gesamten Land; darunter 86 in Mexiko-Stadt, 71 im Bundesstaat Morelos und 43 in Puebla. Etwa 700 weitere Menschen sind demnach verletzt, 400 von ihnen schwer.

Insgesamt sind in der Millionenmetropole rund 40 Gebäude eingestürzt und mindestens 500 zum Teil schwer beschädigt worden. Die Suche nach Überlebenden in Trümmerbergen wird zunehmend zum Wettlauf gegen die Zeit: Einige Verschüttete versuchen, mit WhatsApp-Nachrichten auf ihre verzweifelte Lage aufmerksam zu machen. In den Trümmern suchen Retter verzweifelt mit den Händen nach Verschütteten.

"Dieses Erdbeben ist eine harte Probe und sehr schmerzhaft für unser Land, aber wir Mexikaner haben gelernt, dem mit dem Geist der Solidarität zu antworten", sagte Staatspräsident Enrique Peña Nieto. Er rief eine dreitägige Staatstrauer aus. Angesichts der verzweifelten Rettungsmaßnahmen forderte Peña Nieto die Bevölkerung jedoch auf, zu Hause zu bleiben. Oberste Priorität habe nun die Suche nach Vermissten und die medizinische Versorgung der Verletzten.

Neben der Hauptstadt waren besonders die Bundesstaaten Morelos und Puebla betroffen, das Zentrum lag rund 130 Kilometer Luftlinie südöstlich von Mexiko-Stadt bei Axochiapan. (Welche geologischen Bedingungen Mexiko besonders anfällig für Erdbeben machen, lesen Sie hier.)

In Atzala im Bundesstaat Puebla stürzte während einer Taufe das Dach und die Kuppel einer Kirche ein, mindestens elf Menschen wurden hier getötet. Mehrere Nachbeben versetzten die Menschen zusätzlich in Angst. Betroffen war mehrmals die Küstenregion vor der Stadt Salina Cruz. Das schwerste Nachbeben hatte offiziellen Angaben zufolge die Stärke 4,9. Bei einem Beben im Landesinneren nahe der Stadt Loma Bonita gab das Seismologische Institut des Landes eine Stärke von 4,0 an.

Papst Franziskus sprach den Opfern sein Mitgefühl aus. "Ein schreckliches Erdbeben hat Mexiko getroffen. In diesem Moment des Schmerzes will ich dem ganzen mexikanischen Volk meine Nähe ausdrücken", sagte Franziskus bei der Generalaudienz in Rom.

Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) kondolierte. Das Beileid gelte allen jenen, die durch das Beben einen geliebten Menschen verloren hätten, teilte Regierungssprecher Steffen Seibert über Twitter mit. Den Rettungsteams wünschte die Bundesregierung Durchhaltevermögen.

US-Präsident Donald Trump, der die Mexikaner sonst mit Vorliebe attackiert und eine Grenzmauer zum Schutz vor Drogendealern und Migranten errichten lassen will, sicherte dem Land die Solidarität der USA zu: "Wir sind bei Euch und werden für Euch da sein", schrieb er auf Twitter.

Die Katastrophe ereignete sich just am Jahrestag des verheerenden Erdbebens vom 19. September 1985. Bei einem schweren Erdbeben auf den Tag genau vor 32 Jahren waren etwa 10.000 Menschen ums Leben gekommen. Rund zwei Stunden vor dem heftigen Erdstoß am Dienstag hatten sich viele Behörden, Unternehmen und Schulen noch an der alljährigen Erdbebenübung beteiligt.

Erst am 7. September waren bei einem Beben der Stärke 8,2 etwa hundert Menschen im Land gestorben, dabei lag das Zentrum aber im Pazifik und war in Mexiko-Stadt längst nicht so stark zu spüren. Danach gab es weit über tausend Nachbeben.