Elterncouch Übermut tut Kindern gut! Oder?

Eigentlich wollen wir, dass unsere Kinder furchtlos und wild sind. Und dann rufen wir doch wieder: "Vorsicht!" Warum wir kleine Draufgänger seltener bremsen sollten - auch wenn es uns so schwerfällt.

Kinder sind manchmal wahnsinnig süß - und manchmal machen sie uns wahnsinnig.

Ich habe einen wiederkehrenden Albtraum: Ich stehe meiner Frau gegenüber, irgendwas ist unserem Sohn passiert. Ich weiß nicht, was es ist. Aber ich glaube, Benjamin ist tot und es ist meine Schuld. Therese sagt nichts. Aber so wie sie mich ansieht, ist klar, dass unsere Beziehung diesen Schicksalsschlag nicht überleben wird. Dass ich unsere Liebe und meinen Sohn verloren habe, weil ich nicht richtig aufgepasst habe.

Meine Frau und ich haben einen wiederkehrenden Streit: Wenn Benjamin mal übermütig vorauspest, ruft sie immer "Sei vorsichtig!" Und dann ist Benjamin vorsichtig. Unser Streitpunkt? Ich möchte nicht, dass Benjamin immer vorsichtig ist. Ich möchte, dass er manchmal einfach nur übermütig und unüberlegt handelt.

Das fällt mir nicht leicht. Kein bisschen. Es gibt für mich kaum eine schlimmere Vorstellung als Therese, Benjamin oder Willem zu verlieren. Ich weiß wirklich nicht, ob mein Verstand das aushalten würde.

Deshalb muss ich mich oft bremsen, um Benjamin nicht zu bremsen. Wenn er auf seinem Laufrad mit Vollgas einen Berg runterrollt - womöglich noch auf eine Straßenkreuzung zu, muss ich all mein Vertrauen zusammennehmen. Dass er anhält und wartet, bis die Ampel grün wird und ich neben ihm bin. Auch ohne, dass ich noch einmal etwas sage. Benjamin hält immer an.

Gefahr oder Herausforderung?

Ist es nicht trotzdem fahrlässig, einen so jungen Menschen ohne Warnung vorausfahren und eine solche Entscheidung allein treffen zu lassen? Ist es nicht idiotisch, bei einem so kleinen Kerl von etwas so Großem wie Vertrauen zu sprechen? Ganz ehrlich: Ich bin mir nicht sicher. Er ist erst vier Jahre alt und wir leben in einer Großstadt. Schon wenn ich an die Situation mit dem Laufrad und der Ampel denke, rast mein Herz.

Warum Therese und ich trotzdem streiten?

Weil ich möchte, dass Benjamin seinen Weg durch den Alltag mit Selbstvertrauen meistert, statt sich an jeder möglichen Gefahrenquelle zweimal nach uns umzuschauen. Weil ich ihm Gelegenheiten geben möchte, Fehler zu machen und so sein Gespür für sich und seine Umgebung zu eichen. Weil ich möchte, dass die Welt ihn mit Neugier erfüllt - und nicht mit Furcht. Und weil manche Dinge, die für uns wie gefährliche Situationen aussehen, für Kinder spannende Herausforderungen sind.

Benjamins Freund Carl hat sich neulich beim Spielen das Schienbein gebrochen, es ist eine komplizierte Spiralfraktur. Die Heilung dauert Wochen. Seit dem Unfall darf Carl nicht laufen. Fürs Erste muss er sich auf dem Hintern rutschend durch die Wohnung bewegen. Es sieht bedauernswert aus - und unglaublich cool, wie entspannt und geschickt er über den Boden schliddert.

Etwas über sich und die Welt lernen

Carl ist ganz anders als Benjamin: Eigentlich stürzt er sich auf alles und danach von allem, was hoch aussieht und erkletterbar ist. Ein Bruch wie dieser müsste die Hölle für Carl sein - dachte ich bevor wir ihn besuchten. Von wegen. Statt eines frustrierten Energiebündels, lernte ich plötzlich einen ganz anderen Jungen kennen: Ruhig blätterte er mit Benjamin durch Bücher, sie spielten gemeinsam Lego und trugen epische Ritterkämpfe aus, bei denen jede Auseinandersetzung von den beiden bis ins Detail durchmoderiert wurde. Carl hat sich ein Bein gebrochen und meistert die Situation nicht nur großartig - er hat offenbar eine ganz neue Seite in sich entdeckt, die ihm ohne die Verletzung vielleicht verborgen geblieben wäre.

Ob ich möchte, dass Benjamin sich ein Bein bricht? Natürlich nicht. Aber ich glaube, dass es wichtig für Kinder sein kann, mal das Gleichgewicht zu verlieren und sich gerade noch zu halten; spektakulär vom Klettergerüst zu stürzen und sich nur ein bisschen wehzutun; manchmal hinzufallen, aufzustehen und einfach weiterzulaufen. Oder sich ein Bein zu brechen und dabei etwas über sich und die Welt zu lernen.

Kinder müssen ja glücklicherweise nichts leisten, als Dinge auszuprobieren und daraus Schlüsse zu ziehen. Deshalb brauchen sie auch nicht so dringend eine Flugreise in eine Kinderaufführung des Wiener Burgtheaters. Bei dem ein oder anderen Flug auf die Nase lernen sie mindestens genauso viel. Wir müssen uns nur trauen, sie zu lassen.

Lospreschen lassen oder in Watte packen: Wie machen Sie es bei Ihren Kindern? Ich freue mich auf Ihre Zuschriften!