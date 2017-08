Explodierende Haarspraydosen Bumm, da flog das Dach vom Haus

Die Feuerwehr stand vor einem Rätsel. Das Fachwerkhaus in einem kleinen Ort in der Nähe von Meißen war nach einer Explosion vor einigen Tagen zur Hälfte eingestürzt, das Dach abgedeckt, eine 55-jährige Bewohnerin wurde schwer verletzt. Alles sah nach einer Gasexplosion aus. Doch das Haus hatte keinen Gasanschluss.

Schließlich machte sich die Feuerwehr daran, den Dachstuhl und das Obergeschoss abzutragen - und entdeckte in einem kleinen Raum ein Dutzend Dosen mit Haarfestiger. Rätsel gelöst: Offenbar hatte die Bewohnerin größere Mengen Haarspray benutzt, das sich in dem Zimmer verteilt hatte. Und dann reichte ein Funke, etwa aus einem Elektroföhn oder einem Lichtschalter, um die Detonation auszulösen.

Was die Frau womöglich nicht ahnte: Haarsprays, Deos oder Raumdüfte bestehen oft zum großen Teil aus Propan und Butan. Aus Gasen, die sonst den Grill befeuern, Häuser beheizen oder sogar Autos antreiben. Gelegentlich kommt auch Dimethylether zum Einsatz - ebenfalls hochentzündlich.

In den Spraydosen dienen diese Gase als Treibmittel. Unter Druck, in der Spraydose, sind sie flüssig. Doch sobald das Treibmittel über das Ventil entweicht, verteilt es die übrigen Bestandteile des Sprays wie Alkohol und Duftstoffe als feinen Sprühnebel. 106 Millionen Dosen mit Haarspray und sogar 234 Millionen Dosen mit Deospray wurden nach Angaben der "Industriegemeinschaft Aerosole" (IGA) 2016 in Deutschland verkauft - die meisten davon mit einer Zusammensetzung, die aus einer harmlos wirkenden Dose bei falschem Gebrauch eine gefährliche Mini-Bombe macht.

