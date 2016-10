Verletzte nach BASF-Unglück "Es steht nicht sehr gut um diese Menschen"

Die Staatsanwaltschaft Frankenthal hat wegen der Explosion auf dem BASF-Werksgelände in Ludwigshafen Ermittlungen eingeleitet. Ein Gutachter wurde zur Klärung der Ursache eingeschaltet, teilte die Behörde mit. Zwei Menschen waren bei der Explosion getötet worden, eine Person wird noch vermisst. Die Staatsanwaltschaft sprach von insgesamt knapp 30 Verletzten.

Die Zahl der Schwerverletzten bezifferte BASF-Personalchefin Margret Suckale auf acht. Sechs von ihnen lägen auf der Intensivstation. "Es steht zum Teil nicht sehr gut um diese Menschen", sagte Dieter Feid, für die Feuerwehr zuständiger Dezernent der Stadt Ludwigshafen.

Die vermisste Person wird im Hafenbecken vermutet. Ein Einsatz von Tauchern sei derzeit aber noch nicht möglich, sagte der Chef der Feuerwehr Ludwigshafen, Peter Friedrich. Sobald keine Gefahr mehr für die Helfer bestehe, sollen sie nach dem Vermissten suchen. Zu der Explosion war es am Montag im Landeshafen Nord gekommen.

Die Aufforderung an die Anwohner, Fenster und Türen geschlossen zu halten, gelte zur Sicherheit weiter, sagte Feid. Laut BASF trete weiterhin Gas aus. Man habe aber bislang keine erhöhten Konzentrationen schädlicher Stoffe gemessen.

Das Feuer war laut einem BASF-Sprecher in der Nacht, etwa zehn Stunden nach der Explosion, gelöscht worden. Bei den verbrannten Substanzen habe es sich um Ethylen und Propylen gehandelt - Stoffe, die unter anderem in Autolack und Klebstoff genutzt werden. Der Explosion war ein kleinerer Brand vorausgegangen. Was diesen Brand ausgelöst hatte, steht noch nicht fest.

Der Unglücksort auf dem BASF-Werksgelände in Ludwigshafen ist noch nicht wieder zugänglich. Über die Rohrleitungen, an der sich die Explosion ereignet hatte, sei ein dicker Teppich aus Löschschaum gelegt worden, sagte Friedrich. Die Rohre müssten auch noch gekühlt werden. Wann genau die Schaumdecke entfernt werden könne, sei unklar.

Auch die wirtschaftlichen Folgen des Unglücks sind bislang nicht absehbar. Eine Sprecherin erklärte, für eine Abschätzung des Schadens sei es noch zu früh. Bei der Produktion gebe es derzeit Einschnitte. Da die Rohstoffversorgung noch unterbrochen sei, blieben die sogenannten Steamcracker heruntergefahren, teilte das Unternehmen mit. Rund 20 weitere Anlagen seien ebenfalls heruntergefahren worden oder liefen im Teillastbetrieb.