Fährunglück in Japan Küstenwache vermutet Kollision mit Meerestier als Ursache

Bei einem Fährunglück in Japan sind mehr als 80 Menschen verletzt worden. Das Schiff war vor der Insel Sado im Westen des Landes in eine Kollision verwickelt, wie die japanische Nachrichtenagentur Kyodo unter Berufung auf die Küstenwache berichtete.

Unklar ist bislang, womit die Fähre zusammenstieß. Die Küstenwache vermutet aber, dass es sich um einen Wal oder ein anderes großes Meerestier gehandelt haben könnte.

Der Aufprall war so stark, dass sich am Heck ein 15-Zentimeter-Riss bildete. Die Fähre konnte aber noch im Zielhafen einlaufen. An Bord waren 121 Passagiere und vier Besatzungsmitglieder. Die Fähre war auf dem Weg vom Hafen Niigata auf der Hauptinsel Honshu nach Sado.