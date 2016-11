Bayern Tote und Verletzte bei Wohnungsbrand in München

In einem Wohngebäude in München ist gegen zwei Uhr in der Nacht zum Mittwoch ein Feuer ausgebrochen. In der Dachauer Straße brannte ein sechsstöckiges Haus. Die Feuerwehr kämpfte mehrere Stunden mit den Flammen.

Drei Menschen konnten nur noch tot geborgen werden. Bei den Opfern handelt es sich der Polizei zufolge um zwei Erwachsene und ein Kind. Von den mindestens zehn Verletzten mussten vier wegen einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Brandursache war zunächst unklar.