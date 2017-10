Finnland Mehrere Tote bei Zugunglück

Bei einem Zugunglück in Finnland sind am Morgen mehrere Menschen gestorben. Zahlreiche Personen sollen verletzt sein. Nahe Raseborg, etwa 85 Kilometer südwestlich von Helsinki, war ein Zug mit einem Militärfahrzeug kollidiert.

Bei den Toten handelt es sich laut Polizei und Armee um drei Soldaten und einen Zugpassagier. Acht Verletzte wurden laut Nachrichtenagentur FNB in Krankenhäuser gebracht.

An Bord des Militärlaster waren den Angaben zufolge elf Rekruten, die an einer Übung teilnahmen. An einem Bahnübergang wurde das Fahrzeug demnach von dem Personenzug erfasst.