Flachwitze-Schleuder Die Jauchegrube des Humors

Weit mehr als tausend E-Mails voller mieser Witze haben wir in den vergangenen Wochen gelesen, um daraus unsere Flop20 zu küren. Das Interesse an dieser Auswahl war gewaltig. Auch Sie selbst konnten abstimmen.

Doch dann tauchte die berechtigte Frage auf: Was ist eigentlich mit dem Rest? Was ist mit den Witzen, die es nicht in die Flop20 geschafft haben?

Auch dafür haben wir eine Lösung gefunden: die Flachwitze-Schleuder! So können Sie mindestens knietief in die Jauchegrube des Humors hinabsteigen.

Und so funktioniert es: Einfach auf den roten Knopf klicken, um an der Schnur zu ziehen (Mobilnutzer drücken auf "Nächster"). Dann wählt ein Zufallsgenerator einen Witz aus dem Fundus aus. Viel Spaß!

Text: Hendrik Ternieden, Jens Witte; Grafik: Chris Kurt, Michael Niestedt