kurz & krass Pferd fliegt nach Hause

Ross und Reiter stürzen in eine Schlucht, und das Pferd kommt nicht wieder nach oben. Was tun mit dem einige Hundert Kilo schweren Tier? Die Rettungskräfte in Kalifornien entschieden: Das Pferd muss fliegen.

Mit einem Hubschrauber retteten sie das Tier. Es war mitsamt seiner Reiterin in einen fast hundert Meter tiefen Abgrund gerutscht, wie die Feuerwehr in San Bernardino mitteilte. Die Reiterin blieb demnach unverletzt und kam zu Fuß wieder den Abhang hinauf - das Pferd jedoch nicht.

Rettungskräfte waren den Angaben zufolge zum Unfallort gerufen worden und hatten keine ernsteren Verletzungen feststellen können. Deshalb legten sie dem Tier ein spezielles Geschirr an und transportierten es per Hubschrauber ab. Das Pferd blieb ruhig und ließ sich an den Gurten sicher durch die Luft bis nach Hause schaukeln.