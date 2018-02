kurz & krass Junge von Feuerwehr aus Kuscheltier-Automat befreit

Ein Junge aus Titusville im US-Bundesstaat Florida wollte unbedingt ein Stofftier aus einem Greifautomaten. Er hatte aber offensichtlich keine Lust, sich mit dem Gerät herumzuschlagen - und kletterte einfach hinein.

Mason war mit seiner Familie laut dem Sender WFTV in einem Restaurant essen. In dem Lokal gibt es einen Greifautomaten für Stofftiere. Weil der Junge unbedingt eines der Kuscheltiere haben wollte, kletterte er dem Bericht zufolge durch eine Öffnung in den Automaten, kam aber nicht wieder hinaus.

Zufällig war ein Feuerwehrmann privat ebenfalls in dem Restaurant. Seine Kollegen rückten an und konnten Mason innerhalb von zehn Minuten aus der misslichen Lage befreien.

Unter dem Hashtag #YouNeverKnowWhatsGonnaHappen (Du weißt nie, was passiert) berichtete die Feuerwehr von der Rettungsaktion. Mason habe das Abendessen fortsetzen können, hieß es. Und ein Kuscheltier soll er auch bekommen haben.