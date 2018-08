Herde kreist Autodiebin ein Einsatz für Kommissar Kuh

Eine Herde von Kühen hat der Polizei im US-Staat Florida bei der Festnahme einer Verdächtigen geholfen. Die Beamten hatten zwei mutmaßliche Autodiebe verfolgt. Diese sollen erst ein Auto gestohlen und dann einen Unfall verursacht haben.

Eine Frau flüchtete sich auf die Weide der Tiere, wie die Polizei im Bezirk Seminole County mitteilte. Dort wurde sie von den Kühen entdeckt und eingekreist.

In einem auf Facebook veröffentlichten Video mit Infrarot-Aufnahmen ist zu sehen, wie die Kühe die Flüchtende beharrlich verfolgen und einen Kreis um sie bilden.

"Folgen Sie den Kühen", weist der Hubschrauberpilot die Kollegen am Boden an. Wenig später schnappten die Polizisten die Frau und ihren Komplizen. Ein dritter Mann, der während des Unfalls in dem Auto saß, wurde ebenfalls festgenommen.